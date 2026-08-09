Hà Nội: Thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý 4 mỏ khai thác VLXD sai phạm

TPO - Thanh tra thành phố Hà Nội kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý đối với các sai phạm xảy ra trong thời gian dài, có tính hệ thống, gây thất thoát lớn tài nguyên và ngân sách nhà nước tại 4 mỏ khai thác vật liệu xây dựng (VLXD).

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa công khai kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý, thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ VLXD trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời kỳ từ năm 2019 đến tháng 6/2024.

Theo đó, kết luận thanh tra chỉ ra một số tồn tại, như một số văn bản quản lý còn mang tính định hướng chung, chưa kịp thời cụ thể hóa các quy định mới của pháp luật, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quản lý mỏ đã được cấp phép nhưng chậm hoặc không đưa vào khai thác; xử lý mỏ hết hạn giấy phép nhưng chưa thực hiện đóng cửa mỏ; quản lý nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian mỏ chưa hoạt động...

Đối với 12 giấy phép khai thác khoáng sản do UBND Thành phố cấp, theo kết luận, chỉ có 7 mỏ đang hoạt động, 5 mỏ đang dừng hoặc tạm dừng khai thác mà nguyên nhân chủ yếu là do hết hạn giấy phép, chưa hoàn thành thủ tục đất đai, chưa có phương án vận chuyển khoáng sản hoặc phát sinh sai phạm phải thanh tra, điều tra.

Một mỏ cát trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa

Đoàn thanh tra của Thanh tra Thành phố đã thanh tra xác suất 4 mỏ VLXD gồm: Mỏ khai thác đá bazan tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai trước đây (nay là xã Phú Cát) do Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất VLXD Hà Tây là Chủ đầu tư Dự án; Mỏ khai thác đá bazan tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai trước đây (nay là xã Yên Xuân) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Vinaconex là Chủ đầu tư Dự án; Mỏ khai thác cát tại xã Liên Hồng và xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng trước đây (nay là xã Ô Diên) do Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Hàng Hải là Chủ đầu tư Dự án; Mỏ khai thác cát tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh trước đây (nay là xã Yên Lãng) do Tổng Công xây dựng Trường Sơn là Chủ đầu tư.

Qua thanh tra thấy có một số các sai phạm về quản lý sử dụng đất đai, như sử dụng sai mục đích cho đơn vị khác thuê để làm bãi chứa và sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng trạm trộn bê tông không có giấy phép xây dựng, giấy phép bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường...

Về thực hiện nghĩa vụ tài chính, cũng có một số sai phạm, như chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trữ lượng đã khai thác; áp dụng sai mức thu phí Bảo vệ Môi trường; Kê khai và nộp thiếu số phí bảo vệ môi trường, thuế Tài nguyên, phí cải tạo, phục hồi môi trường…

Ngoài ra, việc thăm dò, khai thác khoáng sản cũng không lưu giữ đầy đủ hồ sơ tài liệu, dẫn đến không có cơ sở để xác định trữ lượng mỏ đá do Công ty thăm dò với trữ lượng; không khai thác trong giai đoạn dài; không lắp đặt trạm cân nên không có cơ sở để xác định khối lượng khai thác; không có hồ sơ, bản vẽ, sổ sách theo dõi, thống kê sản lượng khai thác thực tế; không thực hiện việc hoàn thổ, không phục hồi môi trường, không thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và có dấu hiệu thu lợi bất chính từ hành vi trên...

Thanh tra thành phố kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm điểm đối với lãnh đạo Sở; Kiểm điểm trách nhiệm đối với Trưởng, Phó phòng Khoáng sản trong việc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý khoáng sản chưa đầy đủ, chưa kịp thời theo dõi, đôn đốc các mỏ được cấp phép nhưng chậm hoặc không đưa vào khai thác, chưa quản lý chặt chẽ nghĩa vụ tài chính...

Thanh tra thành phố cũng kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định đối với các sai phạm xảy ra trong thời gian dài, có tính hệ thống, gây thất thoát lớn tài nguyên và ngân sách nhà nước tại 4 đơn vị tham gia thực hiện hoạt động khoáng sản, vận chuyển khoáng sản VLXD được thanh tra xác suất.