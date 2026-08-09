Tìm phương án ‘chia lũ’ cho sông Hương

TPO - Lãnh đạo TP. Huế yêu cầu nghiên cứu phương án điều tiết, “chia lũ” cho sông Hương nhằm giảm áp lực ngập lụt khu vực trung tâm, đồng thời khai thác hiệu quả không gian sông phục vụ du lịch, cảnh quan và phát triển đô thị.

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan của thành phố khảo sát thực địa trên trục sông Hương để kiểm tra hạ tầng du lịch đường thủy và các phương án tiêu thoát lũ cho đô thị Huế.

Lãnh đạo TP. Huế khảo sát, đánh giá sông Hương cùng cảnh quan hai bên bờ là lợi thế đặc biệt để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của Huế.



Qua khảo sát, lãnh đạo thành phố đánh giá sông Hương cùng cảnh quan hai bên bờ là lợi thế đặc biệt để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của Huế. Thành phố yêu cầu nghiên cứu đa dạng hóa dịch vụ du lịch đường thủy, rà soát các vị trí có thể phát triển bến thuyền, điểm dừng chân, không gian dịch vụ gắn với hệ thống di tích, danh thắng và cảnh quan ven sông.

Đáng chú ý, TP. Huế đặt vấn đề nghiên cứu các mô hình lưu trú, trải nghiệm trên sông Hương theo hướng an toàn, thân thiện môi trường và phù hợp quy định pháp luật. Bên cạnh đó, thành phố sẽ xem xét bố trí khu đóng, sửa chữa tàu thuyền và hậu cần phục vụ du lịch đường thủy nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đối với các dự án, công trình dọc hai bờ sông Hương, Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu đặc biệt chú trọng yếu tố kiến trúc, cảnh quan, vật liệu và màu sắc để bảo đảm sự hài hòa với không gian đặc trưng của dòng sông. Sở Xây dựng TP. Huế được giao sớm hoàn thiện dự án chiếu sáng hai bờ sông Hương, tạo điểm nhấn về đêm nhưng không làm phá vỡ bản sắc cảnh quan.

Lãnh đạo TP. Huế yêu cầu nghiên cứu phương án chuyển hướng, giảm áp lực nước lũ tập trung về khu vực trung tâm thành phố và sông Hương.

Về công tác phòng chống ngập lụt, lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát năng lực tiêu thoát nước, đánh giá các khu vực nền thấp thường xuyên ngập úng để có giải pháp phù hợp.

Đối với lưu vực sông Hương, TP. Huế yêu cầu nghiên cứu tổng thể quy trình vận hành các hồ chứa, chủ động tạo dung tích phòng lũ trước mùa mưa nhằm giảm lưu lượng nước đổ về hạ du nhưng vẫn bảo đảm nguồn nước mùa khô.

Một trong những nội dung đáng chú ý là nghiên cứu phương án điều tiết, chuyển hướng một phần dòng chảy qua các tuyến, nhánh thoát lũ phù hợp để giảm áp lực nước tập trung về khu vực trung tâm thành phố và sông Hương. Các phương án phải được tính toán kỹ về lưu lượng, hướng dòng chảy, khả năng tiêu thoát nước, tác động đến dân cư, hạ tầng và nguy cơ sạt lở.

Theo lãnh đạo TP. Huế, việc tiêu thoát lũ cần được xem xét trên quy mô toàn lưu vực, kết nối giữa hệ thống hồ chứa, sông ngòi và mạng lưới thoát nước đô thị, hướng tới giải pháp lâu dài nhằm nâng cao khả năng chống ngập và thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan.