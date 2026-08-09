Quân khu 3 trao Huân chương cho thân nhân chiến sĩ hy sinh khi cứu đồng đội

TPO - Quân khu 3 tổ chức viếng, chia buồn cùng thân nhân Trung sĩ Cao Tuấn Anh - người hy sinh khi cứu đồng đội tại Đặc khu Bạch Long Vĩ; đồng thời trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Bằng khen cho đại diện thân nhân Trung sĩ Cao Tuấn Anh.

Ngày 9/8, tại thôn Cung Chúc, xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng, đoàn công tác Quân khu 3 do Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, làm trưởng đoàn đến viếng, chia buồn cùng thân nhân Trung sĩ Cao Tuấn Anh - người đã hy sinh khi cứu đồng đội trong tình huống nguy hiểm.

Đoàn công tác Quân khu 3 dành phút mặc niệm Trung sĩ Cao Tuấn Anh.

Thừa ủy quyền của cấp trên, Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đại diện thân nhân của Trung sĩ Cao Tuấn Anh.

Tại lễ viếng, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 3, Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến bày tỏ sự tiếc thương và cảm phục trước hành động dũng cảm của Trung sĩ Cao Tuấn Anh.

Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 cũng gửi lời chia buồn sâu sắc, thăm hỏi, động viên thân nhân Trung sĩ Cao Tuấn Anh trước nỗi đau, sự mất mát không thể bù đắp.

Cũng trong ngày 9/8, các đơn vị trực thuộc Quân khu 3 đã cử các đoàn công tác đến viếng, chia buồn cùng thân nhân Trung sĩ Cao Tuấn Anh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đại diện thân nhân của Trung sĩ Cao Tuấn Anh.

Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đại diện thân nhân của Trung sĩ Cao Tuấn Anh.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Trung sĩ Cao Tuấn Anh (SN 2006, quê xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng) nhập ngũ tháng 2/2025, là chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng.

Ngày 7/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại Đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, Trung sĩ Cao Tuấn Anh phát hiện chiến sĩ cùng đơn vị là Binh nhì Nguyễn Bình Nguyên đang ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá. Anh lập tức lao tới đẩy đồng đội ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng không may bị thương nặng và từ trần vào hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày.

Ghi nhận hành động dũng cảm của Trung sĩ Cao Tuấn Anh, ngày 8/8, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Bằng khen đối với Trung sĩ Cao Tuấn Anh.