Du lịch Gia Lai như 'công chúa ngủ trong rừng', cần người trẻ phát huy đóng góp

Ngày 8/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai diễn ra hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026. Hội nghị đối thoại là dịp để thanh niên tỉnh Gia Lai trực tiếp trao đổi, đề xuất tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về các vấn đề thanh niên quan tâm.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo một số sở, ngành cùng 250 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đại diện cho hơn 790.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi đối thoại, nhiều thanh niên quan tâm đến các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển thương mại điện tử và mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng số, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, câu chuyện phát triển du lịch nhận được nhiều ý kiến. Các bạn trẻ cho rằng Gia Lai có lợi thế đặc biệt khi sở hữu cả không gian biển và cao nguyên, song tiềm năng này chưa được khai thác tương xứng.

Thanh niên Gia Lai trao đổi các ý kiến tại buổi đối thoại.

Anh Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn cho rằng, Gia Lai cần đa dạng hóa các loại hình du lịch, nhất là những sản phẩm có khả năng thu hút du khách quanh năm. Theo anh Trung, du lịch Quy Nhơn thời gian qua phát triển khá tốt, được nhiều du khách đánh giá cao. Tuy nhiên, địa phương cần nghiên cứu phát triển thêm du lịch chăm sóc sức khỏe, một thị trường đang có dư địa lớn trên thế giới.

Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn cũng nhận thấy, du lịch Gia Lai còn mang tính mùa vụ. Theo chị Vi, tỉnh cần có chính sách thu hút các nhà đầu tư xây dựng những khu vui chơi, giải trí trong nhà quy mô lớn. Đây là những sản phẩm có thể giúp kéo dài thời gian lưu trú, giữ chân du khách.

Anh Ngô Thế Long - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai.

Anh Ngô Thế Long - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, đề xuất xây dựng một ứng dụng chuyển đổi số du lịch tỉnh Gia Lai, đóng vai trò như một “trợ lý du lịch ảo”, kết nối chính quyền, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và du khách.

Theo đó, ứng dụng sẽ số hóa toàn bộ điểm đến trên địa bàn tỉnh, từ danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đến các điểm check-in, bao gồm cả khu vực ven biển và cao nguyên. Mỗi điểm đến có thể được tích hợp hình ảnh, video, bài thuyết minh; đồng thời ứng dụng cung cấp thông tin chỉ dẫn, định vị GPS, xây dựng lộ trình và hướng dẫn du khách đến tận bãi đỗ xe hoặc cổng vào các khu, điểm du lịch.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn Gia Lai chủ trì hội nghị đối thoại.

Tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: Tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và Gia Lai có tiềm năng rất lớn. Nhưng theo bà Lịch, du lịch Gia Lai hiện nay được ví giống như “công chúa ngủ trong rừng” và chưa được đánh thức.

“Vậy ai sẽ đánh thức tiềm năng du lịch này?”, bà Lịch đặt vấn đề và bày tỏ mong muốn chính những người trẻ sẽ trở thành lực lượng tiên phong. “Tôi rất kỳ vọng vào các bạn trẻ, những người sẽ là trụ cột của đất nước, nguồn nhân lực quan trọng của tỉnh, mang trong mình khát khao và khát vọng lớn. Vì vậy, mỗi người cần nhận thức rõ vai trò, vị thế của mình, biết phát huy và tận dụng thế mạnh để đóng góp cho quê hương”, bà Lịch nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định tỉnh sẽ là “bệ đỡ”, sẵn sàng đồng hành cùng thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, phát triển du lịch. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý các bạn trẻ cần làm du lịch thận trọng, bài bản, khoa học, tránh tư duy làm theo phong trào, chạy theo lợi ích trước mắt mà làm mất đi những giá trị văn hóa vốn có của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị thanh niên không ngừng học tập, trong đó cần trang bị ít nhất một ngoại ngữ. Đây là lợi thế rất lớn đối với những người trẻ tham gia lĩnh vực du lịch. Thanh niên cũng cần chủ động nắm bắt các nghị quyết, định hướng lớn của đất nước; xây dựng khát vọng lớn, có bản lĩnh, tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trao đổi với thanh niên.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Gia Lai đang có những nền tảng quan trọng để thanh niên tiếp cận khoa học, công nghệ, hình thành ý tưởng và phát triển các sản phẩm mới. Tỉnh sẽ tạo điều kiện để các nhóm khởi nghiệp trình bày ý tưởng, kết nối trực tiếp với doanh nghiệp có nhu cầu và các nguồn lực đầu tư, tài trợ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho thanh niên theo hướng thường xuyên, thực chất. Tại buổi đối thoại, tỉnh tiếp thu toàn bộ các ý kiến, đề xuất của thanh niên, để xây dựng chương trình và có câu trả lời cụ thể.