Quét mã QR, nghe người trẻ kể chuyện quê hương

TPO - Không chỉ giúp tra cứu thông tin, những mã QR trước các di tích ở xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) còn mở ra một bản đồ số về các điểm đến lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Đó cũng là cách người trẻ kể chuyện về quê hương: Vừa sưu tầm tư liệu, sáng tạo video, vừa là người lưu giữ ký ức trên không gian số.

Đưa di tích trăm tuổi lên không gian số

Nhiều ngày nay, trước Đình làng Túy Loan (xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) có gắn thêm một tấm bảng với mã QR. Người dân và du khách khi ghé nơi này chỉ cần dùng điện thoại quét mã, bản đồ trực quan với hình ảnh, video và những câu chuyện về ngôi đình trăm năm tuổi sẽ hiện ra.

Mã QR được gắn ở các di tích trên địa bàn để giới thiệu đến người dân và du khách về giá trị lịch sử - văn hóa của từng điểm đến. Ảnh: Giang Thanh

Từ đây, hành trình khám phá lịch sử Hòa Vang không còn bó hẹp trong những trang sách hay các chuyến tham quan truyền thống mà được mở ra ngay trên không gian số.

Bản đồ số di tích lịch sử - văn hóa xã Hòa Vang là công trình thanh niên ứng dụng chuyển đổi số do Đoàn xã Hòa Vang triển khai, nhằm số hóa và lan tỏa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử và văn hóa trên địa bàn. Phiên bản đầu tiên của bản đồ số đã cập nhật 13 địa điểm lịch sử - văn hóa của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trên nền bản đồ trực quan, người dùng có thể dễ dàng xác định vị trí từng điểm đến, tìm hiểu lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, hình ảnh, video và các tư liệu liên quan. Hệ thống cũng tích hợp chức năng chỉ đường, giúp việc tham quan trở nên thuận tiện hơn.

Theo anh Đinh Ngọc Hiếu - Bí thư Đoàn xã Hòa Vang, ý tưởng về bản đồ số xuất phát từ mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân và du khách thông qua nền tảng số.

Anh Đinh Ngọc Hiếu - Bí thư Đoàn xã Hòa Vang ấp ủ đưa các di tích lịch sử - văn hóa địa phương lên không gian số để quảng bá.

Theo đó, thay vì chỉ đọc vài dòng giới thiệu ngắn gọn tại di tích, người xem có thể tiếp cận lượng thông tin phong phú hơn ngay trên điện thoại hoặc máy tính. Mỗi điểm đến được giới thiệu bằng cả thông tin, hình ảnh và video sinh động, giúp người dân và du khách hiểu rõ hơn giá trị văn hóa – lịch sử của từng di tích.

Ít ai biết, phía sau bản đồ số ấy là nỗ lực tự học lập trình, thiết kế giao diện và số hóa dữ liệu của Bí thư Đoàn xã Đinh Ngọc Hiếu. Từ ý tưởng ban đầu đến khi vận hành, hầu hết các khâu đều do anh trực tiếp thực hiện.

Để người trẻ kể chuyện quê hương

Theo Bí thư Đoàn xã Hòa Vang, toàn bộ nội dung về các điểm đến được đoàn viên, thanh niên chủ động thu thập từ các nguồn tư liệu chính thống, sách báo, kết hợp phỏng vấn các bậc cao niên, nhà nghiên cứu để kiểm chứng thông tin trước khi biên tập thành bài viết và video.

Bản đồ số di tích lịch sử - văn hóa Hòa Vang.

"Chúng tôi mong muốn mỗi địa điểm không chỉ được đánh dấu trên bản đồ mà còn có một câu chuyện để kể. Khi người trẻ trực tiếp tìm hiểu, ghi hình và kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của mình, giá trị truyền thống sẽ được lan tỏa tự nhiên và gần gũi hơn", anh Hiếu chia sẻ

Song song với việc ra mắt bản đồ số, Đoàn xã Hòa Vang đã phát động cuộc thi "Mỗi tuần một điểm đến – Mỗi video một câu chuyện về quê hương Hòa Vang" để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và những nét đẹp văn hóa trên địa bàn.

Các bạn trẻ cùng tìm hiểu, xây dựng các video quảng bá điểm đến văn hóa – lịch sử Hòa Vang.

Mỗi video dự thi không đơn thuần là sản phẩm giới thiệu điểm đến mà còn là kết quả của quá trình tự tìm hiểu, khảo cứu tư liệu và khám phá lịch sử địa phương. Từ những góc quay mộc mạc, những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ gần gũi của người trẻ, các di tích trở nên gần gũi hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với nguồn video từ cuộc thi, Đoàn xã đang tiếp tục mở rộng các điểm đến trên bản đồ số, đồng thời, triển khai gắn mã QR tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử và văn hóa để người dân, học sinh và du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin ngay khi đến tham quan.