Khởi động Chặng 4 Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' từ xã cực Tây Tổ quốc

TPO - Tại xã biên giới Sín Thầu (Điện Biên) - nơi có điểm cực Tây của đất nước, Chặng 4 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 diễn ra tại nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới người dân vùng biên và lan tỏa tinh thần tri ân, tự hào dân tộc.

Ngày 8/8, tại xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên), Trung ương Hội LHTN Việt Nam khởi động Chặng 4 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Mùa Chiến Thắng - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 1.000 khăn quàng đỏ là quà tặng của Thủ tướng Chính phủ cho thiếu nhi dân tộc thiểu số.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều công trình, quà tặng ý nghĩa. Trong đó có công trình Ngôi nhà hạnh phúc, Sân chơi thanh thiếu nhi, Tủ sách thiếu nhi; 20 suất quà tặng gia đình chính sách; 50 suất học bổng tặng học sinh; 700 bản đồ Việt Nam và 700 lá cờ Tổ quốc.

Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu Đặng Thành Huy trao quà tặng quà tới các hộ gia đình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Nhiều suất quà, học bổng trao tặng các thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Đại diện cán bộ, chính quyền và nhân dân xã Sín Thầu, ông Đặng Thành Huy – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sín Thầu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và tuổi trẻ cả nước dành cho đồng bào nơi biên cương cực Tây của Tổ quốc. Những công trình, phần quà được trao tặng địa phương, nhân dân và học sinh Sín Thầu rất ý nghĩa, thiết thực.

Theo ông Huy, mỗi lần các đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội thăm, làm việc và trao quà, người dân Sín Thầu càng cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đối với vùng biên giới.

“Xã Xín Thầu là một xã vùng cao, biên giới, đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi có niềm tin, có khát vọng, có sự thống nhất trong Đảng và sự đồng lòng, nhất trí của các tầng lớp nhân dân. Và được sự quan tâm, động viên của các đồng chí, chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm xây dựng xã Xín Thầu trở thành một điểm sáng của sự đoàn kết, xây dựng biên giới bình yên và phát triển”, ông Huy bày tỏ.

Nhiều công trình, nguồn lực được trao tặng tại chương trình. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã thăm, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và đền thờ các anh hùng, người dân tử nạn tại chiến trường Điện Biên; dâng hương tưởng nhớ anh hùng Trần Văn Thọ tại Đồn biên phòng Leng Su Sìn. Đoàn công tác cũng đã thăm các gia đình chính sách; thăm Đồn Biên phòng A Pa Chải và đội hình chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.