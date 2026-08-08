Sẽ xây dựng 250 công trình thanh niên Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc

TPO - Gần 250 công trình thanh niên "Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc" sẽ được triển khai xây dựng tại 248 xã biên giới, hải đảo và đặc khu trên phạm vi cả nước. Mỗi công trình gồm hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp Đường cờ Tổ quốc.

Ngày 7/8, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), Đoàn Thanh niên Chính phủ phối hợp với Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ và Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức Lễ phát động triển khai Công trình thanh niên nhiệm kỳ “Thắp sáng đường biên – Đường cờ Tổ quốc”.

Dự chương trình có ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; ông Vũ Hồng Quang - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động triển khai công trình. Ảnh: V.Đ

Sáng niềm tin, khẳng định chủ quyền

Ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho biết, bảo vệ biên giới không chỉ là quản lý chặt chẽ đường biên, cột mốc, mà còn phải xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” có ý nghĩa chính trị - xã hội rất lớn.

Ông Lâm nhấn mạnh, công trình đã gắn tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ với một nhiệm vụ chính trị cụ thể. Từ chủ trương của Đảng, bằng sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, những phần việc thiết thực đã được hình thành để phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Đây là cách đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những sản phẩm rõ ràng, có địa chỉ, có đối tượng thụ hưởng và có thể kiểm chứng hiệu quả.

Ông Lại Xuân Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: V.Đ

Mỗi ngọn đèn được thắp sáng nơi biên cương không chỉ soi rõ một con đường, mà còn góp phần đem lại sự an tâm cho nhân dân, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và làm sáng lên niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị đối với vùng biên giới. Mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến đường hôm nay không chỉ tạo nên một hình ảnh đẹp, mà còn nhắc nhở chúng ta về giá trị của độc lập, chủ quyền và khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, trách nhiệm của mỗi người Việt Nam đối với non sông, đất nước”, ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Yêu cầu việc triển khai đồng bộ, thiết thực và bền vững công trình, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nêu rõ, giá trị của công trình không nằm ở số lượng biển khánh thành, mà ở chỗ ánh sáng ấy còn được duy trì, tuyến cờ ấy còn được gìn giữ và nhân dân thực sự được thụ hưởng trong nhiều năm.

Thành công của công trình phụ thuộc rất lớn vào sự đồng thuận của nhân dân và trách nhiệm của lực lượng tại chỗ. Công trình chỉ thực sự sống trong đời sống khi người dân coi đó là tài sản chung, cùng giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị.

Đại diện hai đơn vị thực hiện lễ ký kết. Ảnh: V.Đ

Triển khai tại 248 xã biên giới, hải đảo

Đoàn Thanh niên Chính phủ đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phối hợp triển khai khoảng 250 công trình tại 248 xã biên giới, hải đảo và đặc khu, hướng tới mỗi địa phương có ít nhất một tuyến.

Mỗi công trình gồm hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp Đường cờ Tổ quốc, được xây dựng đồng bộ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan, an toàn và có cơ chế quản lý, bảo trì lâu dài sau khi bàn giao.

Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết, bảo vệ chủ quyền và phát triển vùng biên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang hay chính quyền địa phương mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và của thế hệ trẻ.

Công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” được triển khai với mong muốn biến tinh thần yêu nước thành những hành động cụ thể, tạo ra các giá trị thiết thực, bền vững đối với cộng đồng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Các đại biểu khởi công công trình "Thắp sáng đường biên - đường cờ Tổ quốc". Ảnh: V.Đ

Trong chương trình, Đoàn Thanh niên Chính phủ và Cục Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức ký kết triển khai Công trình thanh niên nhiệm kỳ “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc”; phát động triển khai 5 công trình tại tỉnh Cao Bằng; trao tặng 30 phần quà tới học sinh và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trà Lĩnh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công công trình tại xóm Bản Quang, xã Trà Lĩnh.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ để triển khai công trình. Các công trình sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho địa phương và đơn vị BĐBP phối hợp quản lý, bảo trì, phát huy giá trị sử dụng lâu dài, phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nhiều phần quà trao tặng trong chương trình. Ảnh: V.Đ