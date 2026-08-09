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Gieo tinh thần sáng tạo cho thiếu nhi Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Thông qua Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo”, 2.000 đội viên, học sinh Nghệ An có cơ hội học hỏi, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, khơi dậy tinh thần sáng tạo và từng bước chuẩn bị hành trang để trở thành những công dân năng động, trách nhiệm trong tương lai.

Ngày 9/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An), Hội đồng Đội T.Ư chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần Masan Meatlife - thương hiệu Heo Cao Bồi tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo”. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo thầy, cô giáo cùng hơn 2.000 đội viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

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Toàn cảnh Ngày hội.

Ngày hội được tổ chức nhằm tạo môi trường để thiếu nhi học tập, trải nghiệm, rèn luyện và phát huy khả năng sáng tạo; qua đó góp phần hình thành thế hệ trẻ phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, đạo đức và kỹ năng, năng động, tự tin và có trách nhiệm với cộng đồng.

Thông qua các hoạt động tại ngày hội, các em được khuyến khích chủ động khám phá tri thức, mạnh dạn thử sức với những điều mới, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao kỹ năng và phát triển tư duy sáng tạo. Đây cũng là dịp để các em giao lưu, vui chơi, trải nghiệm trong một không gian bổ ích, góp phần nuôi dưỡng niềm say mê học tập.

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Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam nhấn mạnh, thiếu nhi hôm nay đang lớn lên trong thời đại khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ.

Theo anh Lê Anh Quân, trong một thế giới thay đổi nhanh, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc các em biết bao nhiêu, mà còn là biết học như thế nào, thích ứng ra sao và có thể làm được gì từ những kiến thức đã học. Vì vậy, mỗi thiếu nhi cần duy trì niềm say mê học tập, chủ động khám phá, rèn luyện khả năng tự học, mạnh dạn thử sức với những điều mới và từng bước làm chủ công nghệ.

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Hơn 2.000 thiếu nhi hào hứng tham gia ngày hội.

“Mỗi ngày tiến bộ hơn một chút, tốt hơn chính mình của ngày hôm qua một chút, đó chính là cách các em chuẩn bị hành trang cho tương lai”, anh Lê Anh Quân nhắn nhủ.

Đặc biệt, từ câu hỏi về độ tuổi của các em vào năm 2030 và năm 2045, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương gợi mở một góc nhìn về tương lai. Năm 2045, khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nước, những đội viên, học sinh đang tham dự ngày hội hôm nay sẽ trở thành lực lượng trực tiếp học tập, lao động, sáng tạo và góp phần xây dựng đất nước.

Theo đó, hành trang cho thế hệ công dân Việt Nam trong tương lai không chỉ là tri thức, khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ, mà còn cần lòng yêu nước, sự tử tế, nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

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Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại ngày hội.

Những phẩm chất ấy được vun đắp từ chính những việc làm giản dị mỗi ngày như đọc thêm một trang sách, tự suy nghĩ trước khi tìm câu trả lời, mạnh dạn đưa ra ý tưởng, biết giúp đỡ bạn bè và không bỏ cuộc sau thất bại.

Để đồng hành cùng thiếu nhi, tổ chức Đội sẽ tiếp tục tạo thêm những môi trường học tập, vui chơi, trải nghiệm; đưa khoa học, công nghệ, STEM, kỹ năng số và các phương pháp giáo dục mới đến gần hơn với trẻ em. Đồng thời, chú trọng trang bị kỹ năng tự bảo vệ, nhận diện thông tin, ứng xử văn minh, an toàn trên không gian mạng và bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi trong thời đại mới.

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Trao tặng 50 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Masan Meatlife - thương hiệu Heo Cao Bồi trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

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Cuối chương trình, các em thiếu nhi giao lưu văn nghệ.
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Tham gia các trò chơi, trả lời câu hỏi nhận quà.
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Các em thiếu nhi hào hứng khi tham gia ngày hội.
Ngọc Tú
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