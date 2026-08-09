Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 300

Tường Kha

TPO - Nam sinh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) Cao Minh Phúc càng chơi càng hay để gia tăng khoảng cách điểm số với những người cùng chơi trong trận tuần thứ hai ở quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26. Minh Phúc giành vòng nguyệt quế với số điểm cao 300.

Cao Minh Phúc hiện là học sinh lớp 11 chuyên Hóa. Ngoài Hóa học, cậu yêu thích với môn Hóa học, Lịch sử và Địa lý. Cậu có thể dành nhiều giờ đồng hồ để lên mạng tìm hiểu kiến thức Lịch sử và Địa lý. Ước mơ của cậu là trở thành thành viên đội ngũ sản xuất chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Minh Phúc cho biết, ước mơ này xuất phát từ những lần cùng bà nội theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia trên ti vi, rồi lớn dần hơn qua việc tổ chức trận đấu mô phỏng Olympia cho các bạn cùng lớp. Làm câu hỏi cho những trận đấu mô phỏng Olympia cũng là cách cậu trau dồi kiến thức.

tienphong-olympia-minhphuc2.jpg
Cao Minh Phúc trong trận thi tuần 2 tháng 1 quý IV.

Cùng tranh tài với Cao Minh Phúc trong trận tuần 2 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 là 3 thí sinh: Huỳnh Tấn Khiêm (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk), Phan Thông Thái (THPT Lê Hoài Đôn, Vĩnh Long) và Trương Công Huy (THPT Hoàng Mai, Nghệ An).

Phần thi Khởi động, Công Huy tạo được lợi thế dẫn đầu với 50 điểm, Tấn Khiêm 45 điểm, Minh Phúc 40 điểm, Thông Thái 10 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 10 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong đoạn bài hát. Tấn Khiêm và Thông Thái ghi điểm với đáp án “Ước”.

Ô hình ảnh gợi ý đầu tiên được lật mở, Minh Phúc, Tấn Khiêm liên tiếp nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm.

Với đáp án chính xác “Số nguyên tố”, Minh Phúc đã trở thành người giải mã thành công ẩn số chướng ngại vật, để vươn lên vị trí dẫn đầu với 100 điểm. Tiếp đến Tấn Khiêm 55 điểm, Công Huy 50 điểm và Thông Thái 20 điểm.

screen-shot-2026-08-09-at-143014.png
Minh Phúc giải nhanh ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Minh Phúc tiếp tục thể hiện sự nhanh nhạy và chính xác để giành được nhiều điểm số nhất. Điều này giúp nam sinh Hà Nội củng cố vị trí đầu đoàn đua với 240 điểm. Tấn Khiêm cũng thể hiện phong độ ổn định, tiếp tục ở vị trí thứ hai với 155 điểm. Thông Thái 100 điểm, Công Huy 50 điểm.

Phần thi Về đích chứng kiến nỗ lực ghi điểm cải thiện vị trí của các thí sinh. Tuy nhiên, chỉ có Minh Phúc thành công trong việc gia tăng điểm số.

tienphong-olympia-minhphuc.jpg
Minh Phúc giành vòng nguyệt quế tuần 2 tháng 1 quý IV.

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 1 quý IV Olympia 26, Cao Minh Phúc (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với số điểm 300.

Huỳnh Tấn Khiêm (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk) về Nhì với 135 điểm. Cùng về thứ ba, Phan Thông Thái (THPT Lê Hoài Đôn, Vĩnh Long) 60 điểm và Trương Công Huy (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) 35 điểm.

Tường Kha
#Đường lên đỉnh Olympia #Olympia 26 #vòng nguyệt quế #chướng ngại vật #tăng tốc #về đích #học sinh THPT #thí sinh #nam sinh Hà Nội #Cao Minh Phúc #THPT chuyên Nguyễn Huệ #TP Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe