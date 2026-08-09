Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 300

TPO - Nam sinh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) Cao Minh Phúc càng chơi càng hay để gia tăng khoảng cách điểm số với những người cùng chơi trong trận tuần thứ hai ở quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26. Minh Phúc giành vòng nguyệt quế với số điểm cao 300.

Cao Minh Phúc hiện là học sinh lớp 11 chuyên Hóa. Ngoài Hóa học, cậu yêu thích với môn Hóa học, Lịch sử và Địa lý. Cậu có thể dành nhiều giờ đồng hồ để lên mạng tìm hiểu kiến thức Lịch sử và Địa lý. Ước mơ của cậu là trở thành thành viên đội ngũ sản xuất chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Minh Phúc cho biết, ước mơ này xuất phát từ những lần cùng bà nội theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia trên ti vi, rồi lớn dần hơn qua việc tổ chức trận đấu mô phỏng Olympia cho các bạn cùng lớp. Làm câu hỏi cho những trận đấu mô phỏng Olympia cũng là cách cậu trau dồi kiến thức.

Cao Minh Phúc trong trận thi tuần 2 tháng 1 quý IV.

Cùng tranh tài với Cao Minh Phúc trong trận tuần 2 tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 là 3 thí sinh: Huỳnh Tấn Khiêm (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk), Phan Thông Thái (THPT Lê Hoài Đôn, Vĩnh Long) và Trương Công Huy (THPT Hoàng Mai, Nghệ An).

Phần thi Khởi động, Công Huy tạo được lợi thế dẫn đầu với 50 điểm, Tấn Khiêm 45 điểm, Minh Phúc 40 điểm, Thông Thái 10 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 10 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong đoạn bài hát. Tấn Khiêm và Thông Thái ghi điểm với đáp án “Ước”.

Ô hình ảnh gợi ý đầu tiên được lật mở, Minh Phúc, Tấn Khiêm liên tiếp nhấn chuông trả lời ẩn số cần tìm.

Với đáp án chính xác “Số nguyên tố”, Minh Phúc đã trở thành người giải mã thành công ẩn số chướng ngại vật, để vươn lên vị trí dẫn đầu với 100 điểm. Tiếp đến Tấn Khiêm 55 điểm, Công Huy 50 điểm và Thông Thái 20 điểm.

Minh Phúc giải nhanh ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Minh Phúc tiếp tục thể hiện sự nhanh nhạy và chính xác để giành được nhiều điểm số nhất. Điều này giúp nam sinh Hà Nội củng cố vị trí đầu đoàn đua với 240 điểm. Tấn Khiêm cũng thể hiện phong độ ổn định, tiếp tục ở vị trí thứ hai với 155 điểm. Thông Thái 100 điểm, Công Huy 50 điểm.

Phần thi Về đích chứng kiến nỗ lực ghi điểm cải thiện vị trí của các thí sinh. Tuy nhiên, chỉ có Minh Phúc thành công trong việc gia tăng điểm số.

Minh Phúc giành vòng nguyệt quế tuần 2 tháng 1 quý IV.

Kết quả chung cuộc trận tuần 2 tháng 1 quý IV Olympia 26, Cao Minh Phúc (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với số điểm 300.



Huỳnh Tấn Khiêm (THPT chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk) về Nhì với 135 điểm. Cùng về thứ ba, Phan Thông Thái (THPT Lê Hoài Đôn, Vĩnh Long) 60 điểm và Trương Công Huy (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) 35 điểm.