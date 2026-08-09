Thiêng liêng lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' nơi cực Tây đất nước

TPO - Tại "nóc nhà" của vùng biên viễn A Pa Chải, hơn 200 trái tim thanh niên đã cùng nhịp đập trong lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Giữa mây ngàn Điện Biên, lời ca Quốc ca vang lên đầy kiêu hãnh, khẳng định chủ quyền và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của đoàn Hành trình tại Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Lâm Đăng Hải

"Bông hoa ban" giữa miền biên viễn

Sáng 9/8, đỉnh núi Khoang La San (xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên) bừng sáng hơn thường lệ. Trong làn sương mờ của vùng cao cực Tây, Cột cờ A Pa Chải sừng sững hiện ra như một biểu tượng của lòng tự tôn dân tộc. Đây là điểm đến ý nghĩa trong Chặng 4 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: Lâm Đăng Hải

Cột cờ A Pa Chải là một công trình kiến trúc với ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, lịch sử. Công trình được khởi công từ tháng 11/2023 trên độ cao 1.459m. Nhìn từ trên cao, cột cờ mang hình dáng cách điệu của một bông hoa ban trắng – loài hoa biểu trưng của núi rừng Tây Bắc. Với chiều cao 45,19m, thân cột hình bát giác vững chãi, công trình như một lời khẳng định về sự kiên trung, bất khuất của người dân nơi biên thùy.

Để đến với Cột cờ A Pa Chải, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã cùng bước qua 519 bậc cấp, men theo địa hình tự nhiên của sườn đồi. Dọc đường đi, 5 bức phù điêu chạm khắc tinh xảo về huyền thoại Quả bầu mẹ, lễ hội xòe hoa, hay hình ảnh Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc như nhắc nhớ về cội nguồn và sự gắn kết máu thịt của 54 dân tộc anh em.

Đại biểu bên Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Trào dâng tự hào chủ quyền thiêng liêng

Trong không khí trang nghiêm, anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng các đại biểu và hơn 200 hội viên, thanh niên đã thực hiện nghi thức chào cờ. Khi giai điệu Quốc ca vang lên giữa ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Trung Quốc, nhiều người đã không giấu được sự xúc động.

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Chang Thị Dung (SN 1991, dân tộc Hà Nhì) – Bí thư Đoàn xã Sín Thầu, rưng rưng: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi lễ chào cờ ý nghĩa này diễn ra ngay tại quê hương mình. Với tuổi trẻ Sín Thầu, cột cờ A Pa Chải là một địa chỉ đỏ, là nơi chúng tôi thường xuyên tổ chức kết nạp Đoàn, giáo dục truyền thống. Hôm nay, hát vang bài Tôi yêu Tổ quốc tôi giữa vòng tay bạn bè cả nước, tôi cảm nhận rõ rệt sự kết nối thiêng liêng và trách nhiệm của những người trẻ nơi biên cương trong việc giữ gìn từng tấc đất của cha ông”.

Cùng chung cảm xúc ấy, chị Lò Thị Anh – Phó Bí thư Đoàn xã Pu Nhi cho biết, việc khoác lên màu áo xanh thanh niên và đứng dưới chân cột cờ linh thiêng là một kỷ niệm không bao giờ quên. “Vinh dự này đi kèm với trách nhiệm. Đứng ở nơi cực Tây, tôi tự hứa sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện hơn nữa để góp phần xây dựng Điện Biên ngày càng giàu đẹp”, chị Anh khẳng định.

Đại biểu hành trình nghe giới thiệu về cột mốc số 0 - A Pa Chải. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tiếp nối ngọn đuốc khát vọng

Sau nghi thức chào cờ, một khoảnh khắc xúc động khác diễn ra khi ngọn đuốc lửa của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được anh Nguyễn Kim Quy trao cho anh Mùa Chiến Thắng – Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên. Ngọn lửa rực cháy giữa núi rừng như biểu tượng cho tinh thần xung kích, không ngại khó khăn của thanh niên.

Ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được trao cho anh Mùa Chiến Thắng - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Hành trình năm nay không chỉ là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), mà còn là lời hiệu triệu thanh niên cả nước hướng về biên giới.

Chị Chang Thị Dung - Bí thư Đoàn xã Sín Thầu, gửi gắm tâm tình: “Vùng biên giới nói chung, trong đó có xã Sín Thầu vẫn còn nhiều khó khăn, rất cần sự chung tay của tuổi trẻ cả nước. Những người trẻ biên cương chúng tôi luôn sẵn sàng là những cột mốc sống, tiên phong vì chủ quyền an ninh quốc gia”.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà đội rà phá bom mìn thuộc Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2) và đội hình thanh niên tình nguyện hè tại xã Sín Thầu. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp, tiếp thêm sức mạnh cho những người đang ngày đêm thầm lặng giữ bình yên cho dải đất hình chữ S.

Đoàn đại biểu đến thăm, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ rà phá bom mìn Lữ đoàn Công binh 543/Quân khu 2. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Các đại biểu trao quà tặng thanh niên tình nguyện địa phương. Ảnh: Lâm Đăng Hải