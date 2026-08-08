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Hơn 100 thủ lĩnh thanh niên Đà Nẵng tranh tài kỹ năng

Giang Thanh

TPO - Hơn 100 thủ lĩnh thanh niên Đà Nẵng tranh tài ở 4 vòng thi với 17 môn thi để rèn kỹ năng, thể hiện kiến thức và bản lĩnh trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Ngày 8/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thi huấn luyện viên cấp I TP. Đà Nẵng lần thứ XVI, năm 2026. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 8/8 đến ngày 9/8 tại trụ sở Cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng.

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Nghi thức phát động Hội thi. Ảnh: Giang Thanh

Với khẩu hiệu “Hiểu lý luận, Giỏi kỹ năng, Chinh phục thử thách, Vượt qua chính mình”, Hội thi lần này là sân chơi kỹ năng Hội cho 107 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên các xã, phường; các trường Đại học, Cao đẳng và các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc.

Các thí sinh tranh tài có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, được chia thành 4 vòng thi với 17 môn thi theo khẩu hiệu của Hội thi. Trong đó, vòng thi Hiểu lý luận bao gồm các môn thi liên quan đến kiến thức.

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107 thủ lĩnh thanh niên tranh tài ở 4 vòng thi với 17 môn thi.

Vòng thi Giỏi Kỹ năng là các môn thi về thực hành kỹ năng Hội. Vòng thi Chinh phục thử thách là cơ hội để các thủ lĩnh thanh niên tranh tài về tinh thần tập thể, làm việc nhóm. Cuối cùng, vòng thi Vượt qua chính mình là cơ hội để các thí sinh thể hiện kỹ năng cá nhân nâng cao như: hùng biện, phản biện, thiết kế mô hình, xử lý tình huống…

Bên cạnh đó, tại Hội thi năm nay, Ban tổ chức còn xây dựng diễn đàn, không gian để các Huấn luyện viên cấp I Quốc gia TP. Đà Nẵng qua các thời kỳ gặp gỡ, giao lưu, ôn lại kỷ niệm và đóng góp ý tưởng, kinh nghiệm cho hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên.

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Đây là cơ hội để các thủ lĩnh thanh niên thể hiện kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh.

Theo anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Đà Nẵng, để đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I thành phố, các thí sinh tham gia phải vượt qua các môn thi về kỹ năng, nắm được kiến thức về Đảng – Đoàn - Hội, văn hóa, lịch sử, địa lý địa phương.

"Các phần tranh tài kỹ năng thực hành gắn chặt với thực tiễn của cuộc sống, hay những kỹ năng sinh tồn trong môi trường tự nhiên, đặc biệt là các kỹ năng tổ chức hoạt động công tác thanh niên sẽ góp phần phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng các thủ lĩnh thanh niên trong công tác Đoàn – Hội – Đội của TP. Đà Nẵng”, anh Duân nói.

Giang Thanh
#Hội thi huấn luyện viên cấp I TP. Đà Nẵng #phát triển kỹ năng thanh niên #hoạt động giao lưu của huấn luyện viên #kiến thức về Đảng - Đoàn - Hội #bồi dưỡng thủ lĩnh thanh niên #Đà Nẵng

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