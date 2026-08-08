Trung ương Đoàn kiểm tra công tác triển khai đề án đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới

TPO - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, việc hỗ trợ 248 xã biên giới đất liền không phải là chiến dịch ngắn hạn, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự bền bỉ trong suốt 5 năm. Kế hoạch triển khai cần điều chỉnh bám sát định hướng của Trung ương, đảm bảo tính đồng bộ, dễ thực hiện và kiểm đếm kết quả.

Chiều 8/8, tại xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên), Trung ương Đoàn tổ chức kiểm tra công tác triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” đối với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Điện Biên và Ban Thường vụ Đoàn xã Sín Thầu.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì.

Anh Nguyễn Kim Quy chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, với tinh thần đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ và cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, không chỉ nhằm đánh giá kết quả thực hiện mà quan trọng hơn là lắng nghe những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện phương thức triển khai Đề án trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc đã tập trung trao đổi kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; hiệu quả của các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng biên giới, các mô hình, công trình tiêu biểu; kết quả triển khai các hoạt động kết nghĩa giữa các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc với các xã biên giới theo phân công của Ban Bí thư T.Ư Đoàn…

Anh Mùa Chiến Thắng - Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Nhiều thách thức công tác Đoàn ở vùng biên

Sín Thầu là xã biên giới vùng cao đặc biệt khó khăn được thành lập từ 3 xã Sín Thầu (cũ), Sen Thượng và Leng Su Sìn, nằm phía Tây Bắc của tỉnh Điện Biên. Xã Sín Thầu có đường biên giới dài hơn 69km, tiếp giáp với hai nước bạn Lào và Trung Quốc. Xã hiện có 13 bản với dân số hơn 1.355 hộ, trên 6.200 nhân khẩu với 4 dân tộc anh em cùng sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Hà Nhì.

Theo báo cáo của Đoàn xã Sín Thầu, việc triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân.

Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt không ít khó khăn từ địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại còn hạn chế, điều kiện kinh – xã hội và nguồn lực tại chỗ hạn chế… ảnh hưởng đến việc tập hợp đoàn viên, thanh niên và tổ chức hoạt động thường xuyên.

Đại diện Đoàn xã Sín Thầu báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Một bộ phận thanh niên đi học, đi làm ăn xa khiến việc duy trì lực lượng tham gia phong trào chưa ổn định. Cơ sở vật chất, điểm sinh hoạt, sân chơi, thiết bị học tập và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số cho thanh thiếu nhi còn thiếu. Công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp cũng gặp khó do thiếu vốn, thiếu thông tin thị trường, hạn chế về kết nối việc làm và tiêu thụ sản phẩm.

Đoàn xã kiến nghị T.Ư Đoàn tiếp tục bố trí nguồn lực cho các xã biên giới đặc biệt khó khăn; hỗ trợ công trình thanh niên, thiết bị chuyển đổi số, học tập, sinh hoạt và duy trì các chương trình học bổng. Tăng cường tập huấn cho cán bộ Đoàn cơ sở, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế thanh niên gắn với du lịch và bảo tồn văn hóa dân tộc.

Chuyển đổi mạnh mẽ trong phương thức công tác Đoàn

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn chia sẻ về những khó khăn, thách thức của xã Sín Thầu; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu, vai trò về sự chuyển đổi mạnh mẽ trong phương thức công tác Đoàn, cũng như tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động thực chất, có thể đo lường kết quả, hiệu quả.

Anh Quy nêu rõ, việc hỗ trợ 248 xã biên giới đất liền không phải là chiến dịch ngắn hạn, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự bền bỉ trong suốt 5 năm. Kế hoạch triển khai cần điều chỉnh bám sát định hướng của trung ương, đảm bảo tính đồng bộ, dễ thực hiện và kiểm đếm kết quả.

Anh Quy yêu cầu cụ thể hóa 15 chỉ tiêu cốt lõi của đề án. Đặc biệt, giải pháp cần được chi tiết, cụ thể lực lượng, địa điểm, thời gian, đối tượng thụ hưởng. “Việc phân cấp nhiệm vụ phải rạch ròi từ Tỉnh đoàn đến cấp cơ sở hay lực lượng phối hợp, đảm bảo mỗi mục tiêu đều có đầu mối chịu trách nhiệm và tạo ra sản phẩm thực tế”, anh Quy nói.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Đặc biệt, để tháo gỡ bài toán nguồn lực, anh Quy đề nghị cơ sở phải có "đề bài" chính xác về nhu cầu thực tiễn. Từ đó, Tỉnh Đoàn đóng vai trò cầu nối, điều phối nguồn lực từ các đơn vị kết nghĩa tuyến sau, như Hà Nội, Hải Phòng. Sự liên kết này phải thể hiện bằng công việc cụ thể, có kiểm tra chéo, kiên quyết xóa bỏ tình trạng "ký kết mang tính hình thức".

Anh Quy cho biết, T.Ư Đoàn sẽ đưa vào vận hành "Bản đồ số tình nguyện" nhằm giám sát tiến độ (KPIs) và điều phối "cung - cầu" nguồn lực minh bạch, hiệu quả.