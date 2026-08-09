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Lâm Đồng:

Cây cổ thụ bật gốc, chắn ngang đèo Bảo Lộc

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến cây gạo cao hơn 10m bật gốc, đổ chắn ngang đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), gây ách tắc giao thông cục bộ.

Chiều 9/8, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng khẩn trương xử lý cây ngã đổ trên đèo Bảo Lộc.

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Cây cổ thụ cao hơn 10m bật gốc, chắn ngang đèo Bảo Lộc.

Trước đó, khoảng 12h30 cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến một cây gạo cao hơn 10m bật gốc, đổ chắn ngang đường tại Km100 đèo Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai 2.

Thời điểm cây đổ, không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực. Tuy nhiên, cây chắn ngang đường khiến giao thông qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ.

Nhận tin báo, Trạm CSGT Mađaguôi đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Đạ Huoai 2, Công an xã cùng các đơn vị liên quan xử lý hiện trường.

Tại hiện trường, các lực lượng sử dụng cưa máy, dao rựa cắt hạ cây, đồng thời bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đến khoảng 13h40, cây gạo được di dời khỏi mặt đường, hiện trường cơ bản được giải phóng, giao thông qua đèo Bảo Lộc bắt đầu lưu thông trở lại.

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Lực lượng chức năng phối hợp giải toả hiện trường.

Theo cơ quan chức năng, trong chiều cùng ngày, mưa lớn kèm gió giật mạnh cũng khiến cây rừng ngã đổ tại 4 vị trí khác trên đèo Bảo Lộc, thuộc quốc lộ 20. Sau đó, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng xử lý, bảo đảm giao thông.

Trước đó, trong đêm 8/8, mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở trên đèo Con Ó, tỉnh lộ 725, thuộc xã Đạ Tẻh 3. Một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục, giải phóng hiện trường và bảo đảm an toàn giao thông.

Thái Lâm
#đèo Bảo Lộc #cây gạo cổ thụ #mưa lớn Lâm Đồng #chắn ngang đèo Bảo Lộc #cây cổ thụ bật gốc

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