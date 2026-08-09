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Hà Nội: Lại cháy cửa hàng phế liệu ở đường 25m

Thanh Hà

TPO - Ngày 9/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng sắt vụn ở đường 25m (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Điều đáng nói, tại khu vực này cách đây nửa tháng cũng đã từng xảy ra vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi nhiều nhà hàng, kho xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại cửa hàng mua bán phế liệu nằm trên đường 25m (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, kèm theo khói đen dày đặc.

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Khói bốc lên cuồn cuộn tại cửa hàng phế liệu.

"Nhiều người dân thấy cháy lớn nhưng không biết làm gì" - nhân chứng kể lại.

Không lâu sau đó, lửa bén sang quán bia kế bên đã ngừng hoạt động.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 3 xe cứu hỏa, 1 xe téc chở nước cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

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Máy xúc được huy động phá dỡ tôn.

Hơn 14h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ việc không có thiệt hại về người.

Máy xúc cũng được huy động để phá dỡ tôn quây. Toàn bộ khu vực xung quanh hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa.

Trước đó, vào ngày 25/7, tại cụm công trình xây dựng trên đường 25m, phường Thanh Liệt cũng đã xảy ra hỏa hoạn lớn. Công an TP. Hà Nội đã điều động 12 xe chữa cháy, cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau nhiều tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy.

Thanh Hà
#Các vụ cháy cửa hàng mua bán phế liệu #Hỏa hoạn khu vực Thanh Liệt #Chữa cháy và ứng phó khẩn cấp Hà Nội #Nguyên nhân và tác động của cháy lớn #An ninh và phòng cháy chữa cháy địa phương

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