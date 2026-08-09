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Làm rõ clip tài xế dùng hung khí đánh người do vượt xe không được

Cảnh Kỳ

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa làm rõ và mời chủ xe tải cùng các bên liên quan vụ việc tài xế bị đánh do không cho vượt xe.

Cụ thể, ngày 8/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện một tài khoản Facebook có đăng đoạn clip và nội dung phản ánh hành vi đánh người của tài xế xe tải.

Người đăng clip kèm nội dung: “Vào lúc 7h35 ngày 6/8/2026, xe chúng em đang di chuyển trên đường HL21 xã Hiệp Mỹ, vào địa bàn của xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long. Do đường hẹp, chúng em không nhường cho xe phía sau vượt lên được. Đến lúc đủ an toàn cho xe phía sau vượt lên, lúc vượt lên được thì xe phía sau chạy lên chặn đường, tài xế cầm hung khí (1 cây sắt) và đánh vào mặt, chảy máu mũi tài xế bên em”.

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Hình đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Người viết dòng trạng thái cho biết, thấy tài xế bên kia có hành vi côn đồ nên mong muốn cơ quan chức năng xử lý.

Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã phối hợp Công an xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh Long xác minh làm rõ, và mời chủ phương tiện và các đương sự có liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long cảnh báo người dân khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin khi chưa được kiểm chứng.

Cảnh Kỳ
#giao thông #Vĩnh Long #xử lý vi phạm #tài xế #hung khí #đánh người #an toàn giao thông

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