Ninh Dương Lan Ngọc đính chính gấp

TPO - Sau khi bị khán giả gọi tên, Ninh Dương Lan Ngọc phải giải thích gấp lúc nửa đêm cho hành động khó hiểu ở tập 3 Running Man.

Ninh Dương Lan Ngọc vội giải thích

Sau tập 3 Running Man Vietnam 2026, Ninh Dương Lan Ngọc bị khán giả réo tên vì hành động khó hiểu, trả lời câu hỏi lan man. Ở thử thách Hơi thở tri thức, người chơi giải câu hỏi và tìm đáp án được giấu phía sau hàng trăm chiếc ghế. Khi chương trình đưa ra gợi ý dưới dạng khuyết chữ "*O** H*A *EP N*A*", Ninh Dương Lan Ngọc giành quyền trả lời, đưa ra đáp án Phía sau một cô gái.

Câu trả lời không trùng khớp với những chữ cái được cung cấp. Các thành viên khác hoang mang trước lựa chọn của Lan Ngọc. Sau đó, Quân A.P xác định đáp án đúng là Bông hoa đẹp nhất.

Ninh Dương Lan Ngọc phải giải thích giữa đêm vì trò chơi ở Running Man.

Nhiều khán giả thắc mắc lý do Ninh Dương Lan Ngọc quyết liệt giành quyền trả lời dù chưa đọc kỹ dữ kiện, thậm chí đưa ra đáp án không liên quan. Ngay trong đêm, nữ diễn viên đăng video giải thích. Cô vô tình nhìn thấy đáp án trong lúc chạy quanh khu vực đặt ghế, nhưng lại chủ quan khi giành quyền trả lời.

"Tôi có ăn gian. Lúc chạy đi tìm bảng, tôi nhìn thấy có tờ giấy ghi ‘Phía sau một cô gái'. Tôi chạy đi khắp nơi mà không thấy ‘Bông hoa đẹp nhất’. Vì thế, tôi cứ đinh ninh chắc chắn có câu hỏi liên quan đến bài hát. Khi nghe câu hỏi liên quan lời bài hát, tôi chạy lại và không nhìn gợi ý", Lan Ngọc nói.

Nữ diễn viên cho biết tình huống tương tự xảy ra với câu hỏi về Apollo. Cô nhớ được một phần đáp án nhưng không quan sát đầy đủ thông tin. Việc vội vàng nhắc bài cho đồng đội khiến cô tiếp tục trả lời sai.

Là nghệ sĩ nữ duy nhất trong dàn cast (không tính khách mời từng tập), Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô không được ưu ái. "Chưa bao giờ tôi được nhường nhịn. Tôi nhớ hoài câu nói của anh Thành là 'Ngọc à, chưa bao giờ tụi anh coi em là phụ nữ'. Điều đó ám ảnh tôi đến bây giờ", nữ diễn viên chia sẻ.

Trước đó, Lan Ngọc từng bác bỏ nhận định cô được các thành viên nam ưu ái vì là “bóng hồng” duy nhất. Nữ diễn viên nói: “Nhường nhịn hả? Chưa bao giờ. Ngọc nhớ hoài một câu anh Thành nói từ mùa một: ‘Ngọc à, chưa bao giờ tụi anh coi em là phụ nữ’, nó ám ảnh trong đầu Ngọc cho đến bây giờ”.

Cô nói các thành viên vẫn quan tâm khi đồng đội gặp chấn thương nhưng không nhường nhau trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Cô giữ tâm thế chơi hết sức để tạo nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Trầy da tróc vẩy trò xé bảng tên

Trong tập mới nhất mang tên Lò đào tạo thủ lĩnh, các thành viên chia thành bốn nhóm. Đội của Ninh Dương Lan Ngọc gồm Quốc Anh và Tuấn Voi, đội của Liên Bỉnh Phát có Anh Tú Atus và Đại Bảo. Steven Nguyễn dẫn đội có Quân A.P và Quang Trung. Đội cuối gồm Kim Dung, Trấn Thành và Ngô Kiến Huy.

Thử thách đầu tiên diễn ra trên phao nổi. Các thành viên phải giữ thăng bằng, tìm cách đẩy đối thủ xuống nước. Trò chơi không có luật quá phức tạp nhưng tạo ra nhiều cuộc đối đầu trực diện.

Thử thách ở Running Man phần lớn là trò chơi thể lực.

Quang Tuấn cho thấy lợi thế sức mạnh khi đấu với Anh Tú ATus. Quân A.P có màn lật ngược tình thế trước Quốc Anh. Trận đấu giữa Kim Dung và Đại Bảo thu hút sự chú ý do chênh lệch thể hình.

Nhận thấy đồng đội gặp bất lợi, Trấn Thành đề nghị Đại Bảo chỉ sử dụng một tay. Sau lượt đấu, nam MC lập tức chạy ra đỡ Kim Dung. Dù đang bị thương ở tay phải, anh vẫn quyết định thay đồng đội đối đầu Steven Nguyễn. Do bị Steven Nguyễn khiêu khích, Trấn Thành nhập cuộc quyết liệt dù liên tục được nhắc giữ an toàn.

Ở nhiệm vụ Hơi thở tri thức, chương trình thách thức thể lực và khả năng phản xạ của dàn nghệ sĩ. Người trả lời đúng phải giữ micro, kéo dài câu “Chạy ngay đi” để kéo thời gian cho đồng đội tìm đáp án.

Chiếc micro trở thành mục tiêu tranh giành của các đội. Trong lúc rượt đuổi, Ngô Kiến Huy gặp sự cố trang phục. Những câu hỏi tiếng Anh làm khó các nghệ sĩ, Quang Trung là thành viên hiếm hoi tìm được lời giải chính xác.

Trấn Thành dùng gần hết cột hơi để hỗ trợ đồng đội. Anh Tú Atus, Quân A.P và Quang Trung liên tục hụt hơi khi phải vừa suy nghĩ, vừa duy trì âm thanh trong thời gian dài. Chương trình bắt cận khoảnh khắc hụt hơi, mệt mỏi của người chơi, tạo ra nhiều cảnh hài hước.

Sau cùng là màn xé bảng tên trực diện tìm người chiến thắng. Luật chơi tạo ra sự chênh lệch về thời điểm thành viên được vào sân, tạo lợi thế khác nhau sau mỗi lượt.

Hai đội giằng co trong thời gian dài khiến ban tổ chức phải điều chỉnh luật. Trấn Thành và Ngô Kiến Huy trao đổi chiến thuật với Kim Dung. Khi đối đầu Quang Tuấn, Kim Dung dùng một tay tấn công, tay còn lại giữ bảng tên. Cô chủ động hạ thấp trọng tâm để hạn chế sức mạnh của đối phương.

Ngô Kiến Huy nổi bật ở phần chơi cuối. Anh liên tục đối đầu các thành viên có lợi thế hình thể và là nhân tố chủ lực của đội. Sau màn tranh chấp căng thẳng, tập 3 khép lại với màn vinh danh bộ ba khách mời cascadeur chuyên nghiệp gồm Tuấn Voi, Kim Dung và Đại Bảo.