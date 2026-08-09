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Pháp luật

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Đòi nợ kiểu ‘khủng bố’ tại bệnh viện gây xôn xao dư luận, bác sĩ phải bỏ tiền túi trả thay

Tân Châu

TPO - Không đòi được tiền, nhóm mua bán nợ kéo đến bệnh viện, gửi giấy đòi nợ cho bác sĩ, gọi điện gây áp lực, khiến bác sĩ phải trả tiền.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị truy tố 56 bị can về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đưa hối lộ”. Vụ án phát hiện vào tháng 12/2025, xảy ra tại TPHCM.

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai và Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín đã ký các hợp đồng “mua bán nợ” với chủ nợ. Tuy nhiên, một số hợp đồng bị xác định thực chất nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

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Bị can Lê Tuấn Phong (tức Phong Lê hay còn gọi là Lê Phong Gia Lai). Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận các khoản nợ, Lê Tuấn Phong, Giám đốc Công ty Lê Phong Gia Lai, và Hồ Minh Đạt, Giám đốc Công ty Nhất Tín, đã tổ chức, phân công nhân viên đến gặp người mắc nợ để đòi tiền. Những người này bị cáo buộc sử dụng nhiều cách thức gây áp lực, khiến người mắc nợ hoang mang, lo sợ, nhằm buộc họ phải trả tiền.

Trong vụ án này, ngoài các đối tượng trên, một nhóm người núp bóng các công ty mua bán nợ đã sử dụng nhiều phương thức gây sức ép để đòi tiền, trong đó có việc tìm đến nơi làm việc của người liên quan, thậm chí tìm cách giao giấy đòi nợ tại bệnh viện.

Một trong những trường hợp được thể hiện trong hồ sơ là khoản nợ 500 triệu đồng của bà H.T.N.H. với Công ty TNHH DV Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620.

Theo hồ sơ, sau nhiều lần đến nhà bà H. đòi tiền nhưng không đạt kết quả, nhóm của Hồ Thành Được (SN 1991, quê Đồng Tháp) tiếp tục tìm cách gây áp lực đối với những người liên quan. Đáng chú ý, nhóm này hướng đến ông T.M., con trai bà H., là bác sĩ đang công tác tại một khoa thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Nhóm đòi nợ liên tục gọi điện, thông báo với bác sĩ M. về khoản nợ 500 triệu đồng. Do bị làm phiền trong quá trình làm việc, ông M. phải chặn số điện thoại của những người gọi đến.

Chưa dừng lại, ngày 18/9/2024, Được chỉ đạo Phạm Hồ Tuấn Kiệt (SN 1999, quê Vĩnh Long) lấy giấy “Thông báo đòi nợ” trong hồ sơ mua bán nợ của bà H., ghi người gửi là “Công ty mua bán nợ 620”, người nhận là “Bác sĩ khoa… T.M.”. Kiệt sau đó mang giấy này đến bệnh viện trên đường Hồng Bàng, TPHCM, nơi bác sĩ M. làm việc, để giao.

Tuy nhiên, bảo vệ bệnh viện không cho Kiệt vào bên trong. Nguyễn Năng Phương (SN 1999, quê Nghệ An), người đi cùng Kiệt, gọi điện cho bác sĩ M. xuống phòng công tác xã hội của bệnh viện để nhận giấy.

Sau khi nhận và đọc thông báo, bác sĩ M. hoang mang khi thấy số tiền nợ được ghi lên tới 500 triệu đồng. Ông M. cho rằng đây không phải khoản nợ của mình nhưng vẫn liên tục bị những người đòi nợ gọi điện, gây ảnh hưởng đến công việc.

Hồ sơ thể hiện, việc bị gọi điện nhiều lần còn khiến ông M. gặp khó khăn khi liên lạc với các bác sĩ khác trong những trường hợp bệnh nhân cần chuyển tuyến hoặc trao đổi chuyên môn. Lo ngại công việc và gia đình tiếp tục bị ảnh hưởng, ông M. tìm gặp bà H. để giải quyết.

Cuối cùng, ông M. đưa cho bà H. 40 triệu đồng từ tiền cá nhân để hỗ trợ trả khoản nợ mà nhóm này đang gây sức ép. Sau đó, số tiền được chuyển cho phía công ty mua bán nợ.

Núp bóng mua bán nợ để cưỡng đoạt

Cơ quan điều tra xác định phương thức hoạt động của nhóm này không đơn thuần là thu hồi nợ theo quy định pháp luật. Các đối tượng lập hợp đồng mua bán nợ nhưng thực chất là hợp đồng “giả cách” nhằm thực hiện hoạt động đòi nợ thuê.

Sau đó, các đối tượng phân công người đến nhà, nơi làm việc của con nợ hoặc người liên quan; sử dụng lời lẽ gây áp lực, tạo đám đông, quay phim, chụp ảnh hoặc đưa thông tin lên mạng xã hội nhằm gây sức ép để buộc người có nghĩa vụ hoặc người liên quan phải trả tiền.

Trong kết luận điều tra, 53 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Riêng Hồ Thành Được bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; nhiều bị can khác bị xác định có vai trò tổ chức, chỉ đạo hoặc trực tiếp tham gia các vụ đòi nợ bằng thủ đoạn gây sức ép.

Tân Châu
#Đòi nợ #Bác sĩ #Bệnh viện #Mua bán nợ #Đòi nợ thuê #Công ty 620 #Hồ Thành Được #Cưỡng đoạt tài sản

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