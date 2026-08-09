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Pháp luật

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Công an TPHCM truy xét thần tốc, bắt nhóm trộm xe máy liên tỉnh

Nguyễn Tiến

TPO - Công an xã Phú Giáo (TPHCM) truy xét qua camera, bắt 4 nghi phạm trộm xe máy cùng 10 triệu đồng trong cốp, làm rõ thêm 3 vụ trộm khác.

Ngày 9/8, Công an xã Phú Giáo cho biết đang tạm giữ 4 nghi phạm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/8, chị H. để xe máy trước cửa nhà bố mẹ chồng tại ấp Cây Cam, xã Phú Giáo, trong cốp xe có 10 triệu đồng.

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Camera ghi lại cảnh các đối tượng đẩy xe máy của chị H. rời khỏi hiện trường.
﻿Ảnh: Công an xã Phú Giáo.

Khoảng 50 phút sau, chị H. phát hiện chiếc xe máy biến mất nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét, đồng thời trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh để xác định hướng di chuyển của các nghi phạm.

Lần theo dấu vết từ hình ảnh camera, lực lượng công an xác định nhóm nghi phạm di chuyển về khu vực TP Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ). Sau khoảng một giờ truy xét tại nhiều địa bàn, công an lần lượt bắt giữ 4 nghi phạm.

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4 nghi phạm bị Công an xã Phú Giáo bắt giữ. Ảnh: Công an xã Phú Giáo.

Các đối tượng gồm Phạm Văn Anh Kiệt (17 tuổi, ngụ xã Bình Tân, TP Đồng Nai), Giáp Văn Tú (17 tuổi, ngụ xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đình Hiếu (24 tuổi, ngụ phường Bình Phước, TP Đồng Nai) và Vũ Văn Sỹ (23 tuổi, ngụ xã Bình Minh, TP Hà Nội).

Qua đấu tranh, Kiệt và Tú khai nhận ngoài vụ trộm xe máy tại xã Phú Giáo, cả hai còn thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp tài sản tại xã Bắc Tân Uyên (TPHCM), phường Đồng Phú (TP Đồng Nai) và xã Cát Tiên 2 (tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan công an đã thu hồi 4 xe máy là tang vật liên quan đến các vụ trộm.

Vụ việc đang được Công an xã Phú Giáo tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng nghi phạm và mở rộng các vụ trộm liên quan.

Nguyễn Tiến
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