Tóm gọn hai đối tượng mua bán ma túy, thu giữ hơn 3.500 viên hồng phiến

TPO - Công an tỉnh Sơn La vừa phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 3.000 viên hồng phiến và một gói heroin. Khám xét nơi ở của một đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ hơn 560 viên hồng phiến.

Ngày 9/8, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 6/8, tại khu vực thuộc địa phận bản Bua Hin, xã Mường Hung, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng gồm: Lò Văn Minh (SN 1980) và Tòng Văn Nguyên (SN 1998), cùng trú tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La, mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 13 túi hồng phiến, chứa khoảng 3.000 viên và 1 gói heroin.

Cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lò Văn Minh tại xã Chiềng Khoong, thu giữ thêm 2 túi hồng phiến, chứa hơn 560 viên, cùng một số vật chứng khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.