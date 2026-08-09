Phòng Cảnh sát Kinh tế TPHCM lập lá chắn thép triệt xóa hàng nhái, hàng giả

TPO - Thời gian qua, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả đang chuyển từ hoạt động nhỏ lẻ sang tổ chức theo đường dây, có sự phân công chặt chẽ từ khâu tập kết nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển đến tiêu thụ. Các đối tượng triệt để lợi dụng doanh nghiệp, thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát và công nghệ để che giấu hành vi, mở rộng phạm vi hoạt động và đối phó với cơ quan chức năng.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an nhân dân (10/8/1956 - 10/8/2026), ngày 9/8 phóng viên Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TPHCM xung quanh công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Đại tá Ngô Thuận Lăng nói về kết quả của đợt cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh chống hàng gian, hàng giả.

Nhận diện rõ phương thức hoạt động mới

Công an TPHCM xác định năm 2026 là năm bản lề để tạo nền móng cho mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, an toàn, không ma túy vào năm 2030. Ngoài đấu tranh với tội phạm ma túy, chiến dịch còn mở rộng sang các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao. Đợt cao điểm 45 ngày đêm vừa kết thúc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

Đại tá Ngô Thuận Lăng: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an TPHCM và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai cao điểm với tinh thần “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”, lấy mục tiêu làm sạch địa bàn, chủ động phát hiện và chuyển hóa những lĩnh vực, địa bàn phức tạp về kinh tế làm trọng tâm.

Điểm nổi bật nhất của đợt cao điểm là tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác nắm tình hình và đấu tranh ngay từ cơ sở. Không chỉ PC03 mà công an cấp xã đã chủ động rà soát, quản lý hàng nghìn đối tượng, điểm, kho bãi, cơ sở nghi vấn. Phát hiện, xử lý nhiều vụ án lớn về hàng giả, hàng nhái, an toàn thực phẩm, xâm phạm sở hữu trí tuệ, môi trường và tham nhũng, góp phần từng bước làm trong sạch địa bàn.

Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TPHCM.

Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khởi tố mới 140 vụ án với 185 bị can, đồng thời phát hiện nhiều đường dây, vụ án có quy mô lớn, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ. Quan trọng hơn, qua đợt cao điểm đã hình thành được cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, nhận diện rõ các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm và phương thức hoạt động mới của tội phạm, tạo nền tảng để đấu tranh chủ động, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, toàn lực lượng triển khai cao điểm với phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu với hiệu quả chuyển hóa địa bàn. Phòng Cảnh sát kinh tế đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM như thế nào?

- Chúng tôi quán triệt và cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm bằng những giải pháp cụ thể, đó là chuyển mạnh từ xử lý từng vụ việc sang quản lý theo chuyên đề, theo lĩnh vực và theo địa bàn. Trọng tâm không chỉ là phát hiện, bắt giữ đối tượng mà phải rà soát, nhận diện đầy đủ băng nhóm, đối tượng, điểm, tụ điểm, kho bãi và những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ để chủ động đấu tranh, phòng ngừa.

"Mỗi người dân là một “người tiêu dùng thông minh” và cũng là một “tai mắt” của lực lượng chức năng. Sự chủ động của người dân không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần ngăn chặn hàng giả, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và doanh nghiệp làm ăn chân chính"- Đại tá Ngô Thuận Lăng- Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế- Công an TPHCM

Chúng tôi xác định mỗi vụ án phải làm rõ toàn bộ đường dây, đối tượng cầm đầu, nguồn hàng, dòng tiền và những sơ hở trong công tác quản lý để kiến nghị khắc phục. Đồng thời phát huy vai trò của công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý tội phạm ngay từ cơ sở, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả chuyển hóa địa bàn.

Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là xử lý nhiều vụ án hơn mà là tạo được sự chuyển biến thực chất trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, không để tội phạm có điều kiện hình thành, tồn tại và phát triển.

Hiện nay, hành vi vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là điều còn phổ biến. Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung đấu tranh với loại tội phạm này như thế nào, thưa Đại tá Ngô Thuận Lăng?

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện nay không còn là những hành vi nhỏ lẻ mà đã trở thành hoạt động có tổ chức, lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ vận chuyển và công nghệ để sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả.

PC03 đột kích một cơ sở sản xuất, bán ra thị trường hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm.

Chúng tôi tập trung nắm chắc địa bàn, nhận diện đúng các tuyến, lĩnh vực, kho hàng, cơ sở sản xuất và đối tượng trọng điểm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ thể quyền và các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không chỉ xử lý người trực tiếp kinh doanh mà phải làm rõ cả đường dây để xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, tổ chức sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ.

Riêng trong đợt cao điểm 45 ngày, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã rà soát 643 cơ sở nghi vấn, kiểm tra 434 cơ sở và khởi tố 39 vụ án, 42 bị can về các tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả. Đây là kết quả thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, người tiêu dùng và môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh.

Đánh đúng nguồn sản xuất

Qua các chuyên án mà PC03 vừa triệt phá, Đại tá Ngô Thuận Lăng có thể chia sẻ thủ đoạn của tội phạm hàng gian, hàng giả hiện nay?

- Qua thực tiễn đấu tranh thời gian qua, chúng tôi nhận thấy tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả đang chuyển từ hoạt động nhỏ lẻ sang tổ chức theo đường dây, có sự phân công chặt chẽ từ sản xuất, vận chuyển, hợp thức hóa giấy tờ đến tiêu thụ. Các đối tượng triệt để lợi dụng doanh nghiệp, thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát và công nghệ để che giấu hành vi, mở rộng phạm vi hoạt động và đối phó với cơ quan chức năng.

PC03 đột kích công xưởng - nơi có hàng chục ngàn sản phẩm giả các nhãn hàng nổi tiếng ở xã Phú Hòa Đông.

Hàng giả hiện nay không còn tập trung ở những mặt hàng giá trị thấp mà đã chuyển sang các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài sản và quyền lợi của người dân. Điển hình như vụ sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả xảy ra tại Công ty TNHH Kingpharm và Công ty TNHH MTV Kiến Lâm, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can. Hay vụ triệt phá đường dây sản xuất xăng giả bằng thủ đoạn pha dung môi, chất tạo màu vào xăng A95 để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng phát hiện, xử lý nhiều vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên môi trường thương mại điện tử. Qua các vụ án này có thể thấy tội phạm hàng giả ngày càng tinh vi, khép kín và có tính tổ chức cao.

Trong thời gian tới, đâu là nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Cảnh sát kinh tế nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm hàng gian, hàng giả?

- Trong thời gian tới, chúng tôi xác định đấu tranh với hàng gian, hàng giả phải chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa và phát hiện từ sớm. Trọng tâm là nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Tập trung phát hiện, triệt xóa các cơ sở sản xuất, nguồn cung và đường dây tiêu thụ hàng gian, hàng giả, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc chữa bệnh, thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu.

Đồng thời, tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, sàn thương mại điện tử. Đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng và chủ thể quyền để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và kiến nghị khắc phục những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước. Việc đấu tranh phải đánh đúng nguồn sản xuất, triệt xóa đường dây tiêu thụ, xử lý đối tượng tổ chức, cầm đầu; không chỉ thu giữ hàng giả mà phải xóa bỏ toàn bộ chuỗi hoạt động phạm tội.

Thưa Đại tá Ngô Thuận Lăng với việc hàng gian len lỏi sâu vào cuộc sống, những kỹ năng cơ bản nào để người dân nhận biết hàng giả?

- Hiện nay, hàng giả được làm ngày càng tinh vi nên không thể chỉ nhìn bằng mắt thường là có thể phân biệt được. Tuy nhiên, người dân có thể chủ động phòng ngừa bằng một số nguyên tắc cơ bản.

Đại tá Ngô Thuận Lăng mong muốn mỗi người dân là một “người tiêu dùng thông minh” và cũng là một “tai mắt” của lực lượng chức năng.

Đầu tiên, lựa chọn mua hàng tại các cơ sở, đại lý, sàn thương mại điện tử và kênh phân phối uy tín, không nên mua hàng chỉ vì giá quá rẻ so với giá thị trường. Kiểm tra kỹ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, bao bì, tem chống giả, mã truy xuất và hóa đơn, chứng từ khi cần thiết, đặc biệt đối với thuốc chữa bệnh, thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu nghi vấn hoặc phát hiện cơ sở có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý. Mỗi người dân là một “người tiêu dùng thông minh” và cũng là một “tai mắt” của lực lượng chức năng. Sự chủ động của người dân không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần ngăn chặn hàng giả, bảo vệ quyền lợi của cộng đồng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.