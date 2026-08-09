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Pháp luật

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Truy đuổi, đánh người khác nứt sọ vì nghi trộm chó

Nhật Huy

TPO - Nghi anh Trần Minh Phụng là người từng bắt trộm chó nhà mình, Nguyễn Văn Phước cùng Trần Nhựt Quốc mang ghế gỗ, dao tự chế đi tìm và chặn đánh, chém nạn nhân trọng thương.

Chiều 9/8, Công an phường Mỹ Thới (An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phước (SN 1983) và Trần Nhựt Quốc (SN 2009, cùng ngụ phường Mỹ Thới) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Riêng Trần Nhựt Duy (SN 1996, anh trai Quốc) được gia đình bảo lãnh.

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Nguyễn Văn Phước và Trần Nhựt Quốc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 31/7, Công an phường Mỹ Thới nhận được tin báo Trần Minh Phụng (SN 1995) bị 3 người lạ mặt đánh, chém vào vùng đầu, gây thương tích nặng.

Tiến hành truy xét, sáng 8/8, lực lượng công an xác định Phước, Quốc và Duy có liên quan nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phước khai, khoảng 0h30 ngày 31/7, Phước phát hiện Phụng cùng một thanh niên khác đi xe máy ngang qua nhà, trên xe có mang theo một cây vợt thường dùng để bắt trộm chó.

Nghi Phụng là người từng bắt trộm chó nhà mình, Phước về nhà nói với Quốc (con riêng của người đang chung sống như vợ chồng với Phước). Sau đó, Phước mang theo một chân ghế bằng gỗ, còn Quốc cầm theo dao tự chế, cùng đi xe máy tìm Phụng.

Khi hai người phát hiện Phụng đang đi xe máy một mình. Quốc chạy xe lên chặn đầu, còn Phước dùng chân ghế đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt và lưng của Phụng.

Quốc dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu nạn nhân, làm vỡ nón bảo hiểm, gây thương tích nặng.

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Hung khí thu giữ.

Trong lúc xảy ra vụ việc, Duy chạy xe máy đến, mang theo một cây gậy ba khúc nhưng không tham gia đánh Phụng. Sau khi gây án, các đối tượng về nhà ngủ. Phụng được người quen đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu. Phụng được xác định là nứt sọ.

Nhật Huy
#Cố ý gây thương tích #An Giang #chém người #trộm chó

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