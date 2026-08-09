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Pháp luật

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Khởi tố thêm một vụ tai nạn giao thông năm 2024 tại huyện Trà Ôn cũ

Cảnh Kỳ

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Thạch Sa Phonl về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan một vụ tai nạn xảy ra từ năm 2024, tại huyện Trà Ôn cũ, nhưng Công an huyện này đã không khởi tố.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 7/6/2024, trên Tỉnh lộ 901, đoạn qua xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn cũ). Thời điểm này, xe mô tô do ông N.V.O (SN 1956, ngụ xã Vĩnh Xuân) điều khiển va chạm với xe mô tô của ông L.H.C (SN 1977, ngụ cùng xã) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Tiếp đó, xe của ông O. va chạm với ô tô tải do Thạch Sa Phonl (SN 1987, trú xã Cầu Kè, Vĩnh Long) điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, ông O. tử vong tại hiện trường, nạn nhân có nồng độ cồn 222mg/100ml máu.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 12/9/2024, Thượng tá Lê Quốc Việt - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự, vì lý do “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Không đồng tình với quyết định trên, con gái ông O. là chị Nguyễn Thị Thúy Hằng làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 24/10/2024, Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ký quyết định giải quyết khiếu nại, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Chị Thúy Hằng tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Viện KSND huyện Trà Ôn. Ngày 13/11/2024, ông Huỳnh Minh Trung - Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, ký quyết định giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án, bác đơn khiếu nại của chị Hằng.

Qua giải quyết nguồn tin tội phạm đối với vụ việc trên, ngày 30/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long có thông báo, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thạch Sa Phonl về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Mới đây, liên quan vụ tai nạn làm 1 nữ sinh 14 tuổi tử vong năm 2024, cũng do Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn thụ lý và không khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tống đạt quyết định khởi tố một số bị can về hành vi “không truy cứu trách nhiệm người có tội”, gồm: Nguyễn Hoàng Văn - cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt - nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Nguyễn Quốc Khanh - nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn;

Huỳnh Minh Trung - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly - nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Lê Phong Cảnh - nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn.

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #tai nạn giao thông #Trà Ôn #khởi tố #điều tra #vi phạm luật giao thông #tử vong

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