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Xã hội

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia buồn với lãnh đạo và gia quyến Chủ tịch Quốc hội Lào

Bình Giang

TPO - Chiều 9/8, tại thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tới viếng, ghi sổ tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa và tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane - người bạn thân thiết, gắn bó của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Ghi sổ tang tại lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane; nhấn mạnh đây là mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các dân tộc Lào. Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thủy chung, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Lào cùng toàn thể gia quyến cố Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane.

Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, các lãnh đạo cấp cao Lào và gia quyến Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mất mát to lớn này, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã cử đoàn đại biểu cấp cao sang tham dự Lễ viếng Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung, trước sau như một giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định, mặc dù Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã rời xa, nhưng các thế hệ lãnh đạo của Lào sẽ tiếp tục cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công xây dựng, ngày càng phát triển.

Chia sẻ về nỗi mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane không chỉ là nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào, cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào, mà còn là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Hai bên khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau; không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Được tin Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần ngày 8/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Bình Giang
#Chủ tịch Quốc hội Lào #Quốc tang #Quan hệ Việt Nam - Lào #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #gia quyến Chủ tịch Quốc hội Lào

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