Cha già nín thở nhìn thợ lặn tìm con ở vùng biển Mũi Nghê

TPO - “Hôm qua tới nay tôi xuống dưới Mũi Nghê hai lần, đường đi thì khó, mũi đá thì kinh. Ngồi suốt buổi sáng tới trưa, tôi cứ nín thở nhìn thợ lặn xuống rồi ngoi lên, chỉ mong họ kêu lên một tiếng 'tìm được rồi'…”, ông Trần Văn Cừu, cha của chị T.T.A.D. – một trong hai người bị sóng cuốn mất tích ở khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) ngóng chờ con trong vô vọng.

Chiều 9/8, người nhà của chị D. và M.T.P. (cùng 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) vẫn túc trực tại Trạm kiểm soát Biên phòng bãi Bắc trên bán đảo Sơn Trà để chờ tin con. Bà Lê Thị Lộc, mẹ chị P. hai mắt sưng đỏ vì khóc không ngừng từ trưa qua đến nay khi hay tin con mất tích.

Người nhà ngóng chờ tin hai nạn nhân bị sóng cuốn mất tích ở Mũi Nghê. (Video: Thanh Hiền)

Người mẹ nghẹn ngào kể, nhà ở tận Thăng Bình, nhưng hằng ngày bà vẫn vượt mấy chục cây số chở rau ra chợ Đống Đa bán. Cuối tuần, bà nghĩ con gái sẽ về quê nên sáng qua chốc chốc lại gọi điện hỏi thăm con về tới đâu.

“Cháu không nghe máy, tôi cứ nghĩ con bé đi làm. Mãi đến hơn 12 giờ trưa, người thân mới báo là cháu gặp nạn ở Sơn Trà. Tôi không biết có đúng không nên chạy qua phòng trọ cháu ở đường Lê Đình Lý tìm nhưng không có. Lúc sau thì con trai điện ra nói đúng chị bị sóng cuốn ở Mũi Nghê rồi”, bà Lộc mếu máo.

Người mẹ quê lần mò tìm đường lên bán đảo Sơn Trà, đi lạc mấy lần mới thấy khu vực dẫn xuống Mũi Nghê. Lúc này người thân của các cháu còn lại cũng đã có mặt. Đến khoảng 15h, bà được lực lượng chức năng dẫn xuống Mũi Nghê. Đoạn đường vừa xa, vừa hiểm trở, nhiều đoạn phải bám dây đi khiến bà không tin nổi con xuống chơi nơi này. Ra tới bãi đá, bà chỉ đứng trên cao, nhìn xuống thôi cũng đã... rợn da gà”.

Bà Lê Thị Lộc, mẹ chị P. khóc ngóng tin con sau hơn một ngày trời mất tích. (Ảnh: Thanh Hiền)

Bà Lộc nói con bé không biết bơi, bình thường cũng nhát nước nhưng không hiểu sao lại đi tới khu vực này. Mãi đến chập tối, bà cùng mọi người mới rời khỏi Mũi Nghê, về Trạm kiểm soát Biên phòng đợi tin con.

“Từ đêm qua đến giờ tôi ngóng miết, nhưng các chú ở trạm báo vẫn chưa tìm thấy hai cháu. Đã một ngày rưỡi trôi qua rồi…”, bà nghẹn ngào.

Cạnh bên bà, ông Trần Văn Cừu, cha của chị T.T.A.D. mắt cạn khô, không khóc nổi. Ông Cừu nói mẹ của D. mất cách đây 6 năm, con gái học xong lớp 12 thì nghỉ học đi làm để phụ ba nuôi anh trai học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Đứa con chịu thương chịu khó là thế, phút chốc giờ không biết đang nơi nào giữa biển khơi. Chiều hôm qua, ông đã xuống Mũi Nghê một lần, sáng nay xuống thêm lần nữa để cúng bái, cầu khấn sớm tìm được con và cháu P.

“Sáng nay có đội thợ lặn lặn quanh khu vực Mũi Nghê tìm hai cháu, họ lặn sâu xuống 15 mét nước, rà tìm cả buổi sáng. Tôi ngồi suốt mấy giờ dõi theo. Cứ mỗi lần thợ ngoi lên là tôi nín thở hy vọng họ hô lên đã tìm thấy. Nhưng miết đến trưa, quần khắp đáy biển khu vực đó vẫn chẳng thấy gì cả”, ông rệu rạo.

Phút chốc, đứa con chịu thương chịu khó của ông Cừu không biết đang nằm lại nơi nào giữa biển khơi.

Người cha già tuyệt vọng quay về, kéo chiếc ghế ra trước hành lang trạm biên phòng ngồi như người mất hồn. Ông bảo, giờ lực lượng tìm kiếm rút khỏi Mũi Nghê rồi, mở rộng ra những vùng khác. Ông biết phép màu thật khó xảy ra, chỉ mong sao sớm tìm được con để đưa về với gia đình.

Trong sáng cùng ngày, lãnh đạo thành phố cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình các nạn nhân mất tích trong vụ việc xảy ra tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà. Ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, gửi lời chia sẻ, động viên các gia đình, đồng thời cho biết thành phố và các lực lượng chức năng đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm hai nạn nhân.

Bà con họ hàng các nạn nhân từ quê cũng ra túc trực trên bán đảo Sơn Trà để động viên người nhà và cùng chờ tin báo từ lực lượng tìm kiếm.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 6h sáng ngày 8/8, một nhóm sáu người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may ba người gồm: T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống, 14h chị P. được tàu hải quân cứu.