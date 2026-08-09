Giông lốc đánh chìm tàu cá ở Hoàng Sa, bốn ngư dân Quảng Ngãi may mắn được cứu

TPO - Đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bất ngờ gặp giông lốc mạnh, bị phá nước rồi chìm hoàn toàn. Bốn ngư dân trên tàu may mắn được một tàu cá hoạt động gần đó phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Ngày 9/8, Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương vừa bị chìm do gặp giông lốc mạnh trên vùng biển Hoàng Sa. Bốn ngư dân trên tàu may mắn được một tàu cá hoạt động gần đó phát hiện, cứu vớt kịp thời.

Trước đó, khoảng 19h ngày 8/8, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Nhu (61 tuổi, trú ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) về việc tàu cá QNg 90748 TS gặp nạn trên biển.

Tàu QNg 90748 TS dài 17,5m, công suất 440CV, đăng ký hành nghề câu, do ông Lê Xuân Tờ (60 tuổi) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 4/8 tại Trạm Biên phòng An Hải (Đồn Biên phòng Lý Sơn), trên tàu có 4 lao động.

Khoảng 18h45 ngày 8/8, khi đang hành nghề tại tọa độ 15°21'16"N - 110°20'16"E trên vùng biển Hoàng Sa, tàu QNg 90748 TS bất ngờ gặp giông lốc mạnh. Sóng lớn khiến tàu bị phá nước và chìm hoàn toàn.

Sau khi tàu gặp nạn, các thuyền viên nhanh chóng nhảy xuống biển. May mắn, tàu cá QNg 95708 TS do ông Ngô Văn Mến (54 tuổi, trú ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) làm thuyền trưởng ở gần đó phát hiện và tổ chức cứu vớt 4 ngư dân.

Hiện tàu QNg 90748 TS hiện đã chìm hoàn toàn. Sau khi được cứu, 4 ngư dân tiếp tục ở lại trên tàu QNg 95708 TS để hành nghề và dự kiến trở về đất liền sau khi kết thúc chuyến biển.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, hỗ trợ các ngư dân và triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.