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Thế giới

Iran quyết ‘khóa’ eo biển Hormuz, buộc Mỹ đáp ứng loạt điều kiện

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz - tuyến đường huyết mạch đối với nền kinh tế toàn cầu - cho đến khi Mỹ đáp ứng các điều kiện mà Tehran đã đưa ra một ngày trước đó, bao gồm việc bồi thường thiệt hại chiến tranh.

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(Ảnh: Reuters)

Ngày 8/8, quan chức an ninh hàng đầu của Iran - ông Mohammad Bagher Zolghadr - đã đưa ra một loạt yêu cầu để mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc chấm dứt "chiến tranh và hành động gây hấn chống lại Iran cùng các đồng minh của nước này tại Li-băng, Palestine, Yemen và Iraq".

Theo báo cáo từ hãng thông tấn Tasnim, ông cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, chấm dứt các biện pháp trừng phạt, giải tỏa các tài sản bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 9/8, IRGC khẳng định, chiến lược của lực lượng này là duy trì việc đóng cửa eo biển "đến khi đối phương chấp nhận tất cả các điều kiện của chúng tôi”. IRGC gọi eo biển Hormuz là “một chiến trường đối với Iran, chứ không chỉ đơn thuần là một tuyến đường thủy".

Iran đã áp lệnh phong tỏa đối với eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào nước này hồi cuối tháng 2.

Trong quá trình Mỹ và Iran ngừng bắn từ tháng 4, Iran vẫn tiếp tục tấn công các tàu thuyền bị cáo buộc cố gắng né tránh tuyến đường mà nước này quy định.

Các cuộc tấn công liên tiếp trên tuyến đường thủy vốn từng được tự do lưu thông trước chiến tranh đã dẫn đến sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4. Các bên trung gian đã kêu gọi Mỹ và Iran quay lại thực hiện các điều khoản trong bản ghi nhớ tháng 6 sau đó, nhưng chưa thành công.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, các cuộc thảo luận với Oman về việc lưu thông và quản lý eo biển này đang "giai đoạn nước rút", nhưng nói thêm rằng việc mở lại eo biển Hormuz "còn phụ thuộc vào các điều kiện khác và việc bồi thường cho hành vi vi phạm" bản ghi nhớ tháng 6.

Ngày 9/8, ông bác bỏ thông tin cho rằng Iran đang đàm phán với Mỹ, khẳng định hai bên chỉ đơn thuần "trao đổi thông điệp" thông qua các bên trung gian.

Minh Hạnh
Bangkok Post, Reuters
#Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran #Mỹ #Iran #eo biển Hormuz #Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

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