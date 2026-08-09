Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lá lách khổng lồ 3,5kg 'rút' máu của người phụ nữ suốt nhiều năm

Tiền Lê

TPO - Các y bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phẫu thuật thành công, lấy lá lách khổng lồ 3,5kg từng "rút" máu của bệnh nhân nữ nhiều năm.

Ngày 9/8, một lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai xác nhận, các y bác sĩ của đơn vị đã phẫu thuật thành công, lấy được lá lách nặng hơn 3,5kg cho nữ bệnh nhân Đ.T.P (69 tuổi, đến từ xã Phú Túc, Gia Lai).

Theo đó, bệnh nhân trên được phát hiện lá lách to dần từ hơn 3 năm trước, kèm tình trạng thiếu máu. Người bệnh từng được thăm khám tại một bệnh viện và được chỉ định phẫu thuật, tuy nhiên gia đình chưa đồng ý thực hiện. Các triệu chứng ngày càng rõ rệt, người bệnh đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để được thăm khám và đánh giá lại.

Bác sĩ Rmah Lực – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp thông tin, sau khi thăm khám, hình ảnh ghi nhận lá lách to rất lớn, với kích thước khoảng 30×9×22cm và trọng lượng lên tới 3,5kg (người trưởng thành bình thường chỉ nặng khoảng 150–200gram) kéo dài từ dưới vòm hoành xuống ngang mức mào chậu, chiếm một phần đáng kể thể tích ổ bụng và gây chèn ép các tạng xung quanh.

tien-phong.jpg
Các y bác sĩ phẫu thuật thành công, lấy được lá lách khổng lồ ra ngoài cho người phụ nữ.

Với kích thước lách đặc biệt lớn, triệu chứng chèn ép rõ rệt, tình trạng thiếu máu kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người bệnh, ê-kíp điều trị đã hội chẩn, đánh giá toàn diện và quyết định lựa chọn phẫu thuật cắt lách.

Phẫu thuật trên một trường hợp lách khổng lồ là một thách thức đối với ê-kíp ngoại khoa, bởi kích thước lách lớn làm hạn chế không gian thao tác, đồng thời đòi hỏi phải kiểm soát tốt các mạch máu và hạn chế nguy cơ chảy máu trong quá trình phẫu thuật.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, các y bác sĩ của bệnh viện đã phẫu thuật thành công, loại bỏ hoàn toàn lá lách nặng 3,5kg. Sức khoẻ của bệnh nhân hiện đã ổn định, đang tiếp tục được chăm sóc, phục hồi.

Tiền Lê
#lá lách to #phẫu thuật #Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai #thiếu máu #cắt lách #sức khỏe #bệnh nhân #lá lách khổng lồ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe