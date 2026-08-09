StemNex Asia tiếp nhận công nghệ lưu trữ tế bào gốc đạt chuẩn quốc tế GMP và GLP

StemNex Asia chính thức công bố chiến lược nâng cao năng lực công nghệ thông qua việc tiếp nhận chương trình tiếp nhận công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng tế bào gốc và y học tái tạo đạt chuẩn quốc tế.

StemNex Asia nâng cao năng lực lưu trữ mô và tế bào gốc thông qua chương trình tiếp nhận công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế

Xuất phát từ định hướng đó, chương trình tiếp nhận công nghệ được Stemnex Asia chú trọng ưu tiên. Các quy trình kỹ thuật, công nghệ xử lý và kinh nghiệm vận hành được xây dựng theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP, GLP và FDA tại Ấn Độ. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cao chất lượng lưu trữ và phát triển các giải pháp mô sinh học tại Việt Nam.

Hệ thống phòng thí nghiệm và cơ sở lưu trữ tại Ấn Độ được xây dựng theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và thực hành quốc tế, bao gồm:

● GMP (Good Manufacturing Practice)

● GLP (Good Laboratory Practice)

● FDA (Food and Drug Administration)

● ISO 9001

Các tiêu chuẩn này góp phần bảo đảm tính nhất quán trong quy trình nghiên cứu, xử lý, lưu trữ và quản lý mẫu mô sinh học. Bên cạnh đó, nền tảng công nghệ được phát triển dựa trên nhiều công nghệ với 05 sáng chế đã được bảo hộ và công nhận tại Hoa Kỳ, Châu Âu và Ấn Độ.

Stemnex Asia - Lưu trữ tế bào gốc thế hệ mới

Lưu trữ tế bào gốc thế hệ mới là phương pháp bảo quản tiên tiến, trong đó mẫu tế bào gốc được phân chia thành 06 lọ lưu trữ độc lập (cryovial) thay vì lưu toàn bộ trong một túi truyền thống. Khi cần điều trị, bác sĩ chỉ lấy 01 lọ để phân lập và sử dụng tế bào gốc, trong khi 05 lọ còn lại vẫn được bảo quản nguyên vẹn ở điều kiện đông lạnh chuyên biệt.

Stemnex Asia sử dụng phương thức lưu trữ này giúp hạn chế việc phải rã đông toàn bộ mẫu nhiều lần, góp phần duy trì chất lượng và khả năng sống của tế bào, đồng thời mở rộng cơ hội ứng dụng cho nhiều đợt điều trị hoặc các chỉ định y học trong tương lai. Đây được xem là một bước tiến trong công nghệ lưu trữ tế bào gốc, mang lại sự linh hoạt và tối ưu hóa giá trị lâu dài của mẫu lưu trữ.

Stemnex Asia sử dụng công nghệ Toticyte™ - nâng cao khả năng tương thích nhóm máu

TotiCyte™ là gì?

TotiCyte™ là công nghệ tách tế bào đã được cấp bằng sáng chế, được thiết kế để xử lý máu cuống rốn với các mục tiêu:

● Tối đa hóa khả năng thu hồi tế bào gốc tạo máu

● Loại bỏ khoảng 99% hồng cầu.

● Cải thiện tỷ lệ sống của tế bào sau khi rã đông.

● Tạo ra sản phẩm tế bào gốc có nồng độ cao, phù hợp cho lưu trữ lạnh dài hạn.

● Cho phép lưu trữ mẫu trong nhiều túi hoặc nhiều ống đông lạnh để sử dụng khi cần trong tương lai.

Công nghệ nâng cao khả năng tương thích nhóm máu

Tế bào gốc máu cuống rốn tương thích hoàn toàn khi sử dụng cho chính em bé. Tuy nhiên, khi sử dụng cho người thân, cần đánh giá HLA và nhóm máu, vì ngay cả giữa anh chị em ruột (khoảng 75% tương thích HLA), nhóm máu vẫn có thể không phù hợp.

Bằng cách loại bỏ hơn 99% hồng cầu trong máu cuống rốn, TotiCyte tạo ra sản phẩm tế bào có thể sử dụng cho bệnh nhân thuộc nhiều nhóm máu khác nhau mà có thể không cần rửa thêm trước điều trị. Điều này góp phần giảm thất thoát tế bào trong suốt quá trình xử lý và chuẩn bị sản phẩm cho liệu pháp tế bào.

Nếu nhóm máu không phù hợp, mẫu có thể cần được rửa (cell washing) trước khi truyền để loại bỏ hồng cầu còn sót lại, giúp giảm nguy cơ phản ứng truyền máu. Tuy nhiên, quá trình này có thể làm thất thoát một phần tế bào gốc, ảnh hưởng đến số lượng tế bào sử dụng và khả năng ghép thành công (engraftment) cũng như giới hạn đối tượng bệnh nhân có thể điều trị.

Đặc biệt, việc tương thích kẹp rốn muộn (Delayed Cord Clamping) mang lại nhiều lợi ích cho trẻ nhưng có thể làm giảm lượng máu cuống rốn thu thập. Nhờ khả năng xử lý hiệu quả, TotiCyte có thể trích xuất đủ lượng tế bào gốc có giá trị điều trị chỉ từ 10-20 ml máu cuống rốn, cho phép bác sĩ thực hiện kẹp rốn chậm mà không lo bị thiếu hụt mẫu lưu trữ.