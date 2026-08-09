Phát hiện côn trùng gây hại ở nhà hàng thịt bê nổi tiếng Nghệ An

TPO - Một nhà hàng kinh doanh thịt bê nổi tiếng, lâu đời ở Nghệ An vừa bị xử phạt 14 triệu đồng sau khi đoàn kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm.

Ngày 9/8, Sở Y tế Nghệ An cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (SN 1994, trú xã Nam Đàn, Nghệ An) do có các sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Nhà hàng Hoan Hợi - Giò bê Lâm Ngọc nổi tiếng lâu năm kinh doanh thịt bê (thịt me).

Bà Ngọc là người đại diện Hộ kinh doanh Giò bê Lâm Ngọc (nhà hàng Hoan Hợi - Giò bê Lâm Ngọc), đóng trên địa bàn xã Nam Đàn.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Nghệ An tiến hành kiểm tra cơ sở này và phát hiện nhiều tồn tại. Cụ thể, khu vực kinh doanh không có đầy đủ dụng cụ bảo quản riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến; nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập.

Nhà hàng quay thịt dê, thịt bê để bán cho khách.

Cơ sở cũng không thực hiện quy định về lưu mẫu thức ăn và sử dụng người trực tiếp chế biến thực phẩm chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

Với các hành vi vi phạm trên, Sở Y tế Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính với mức phạt 14 triệu đồng.

Sở Y tế Nghệ An yêu cầu bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, người vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trao đổi về sự việc, ông Hoàng Nghĩa Hùng - Chủ tịch UBND xã Nam Đàn, xác nhận thông tin và cho biết địa phương đã yêu cầu chủ Hộ kinh doanh Giò bê Lâm Ngọc khẩn trương khắc phục những tồn tại được đoàn kiểm tra của Sở Y tế chỉ ra.

Theo ông Hùng, đây là cơ sở kinh doanh nổi tiếng, có lịch sử hoạt động lâu năm trên địa bàn. Thời gian qua, việc kinh doanh được chuyển giao từ bố sang con nên trong quá trình hoạt động còn phát sinh một số thiếu sót.

“Xã tổ chức định kỳ 6 tháng một lần việc tập huấn về an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh trên địa bàn. Sau sự việc này, xã sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm”, ông Hoàng Nghĩa Hùng nói.

Dự kiến trong những ngày tới, UBND xã Nam Đàn sẽ mời Hộ kinh doanh Giò bê Lâm Ngọc cùng các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tham gia tập huấn về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm.