Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Vẻ đẹp lệch chuẩn gây sốt

Minh Vũ

TPO - Trình Tiêu không chạy theo tiêu chuẩn càng gầy càng đẹp đang tàn phá nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Sự "bất thường" lại khiến người đẹp nổi bật giữa hàng trăm ngôi sao trẻ.

trinh-tieu3.jpg
trinh-tieu14.jpg
Theo Sina, mới đây tạp chí Madame Figaro China đã tổ chức sự kiện Thịnh Điển Figaro tại đảo Tam Á, Trung Quốc với sự quy tụ của hàng chục mỹ nhân nổi danh của màn giới giải trí Hoa ngữ như Chu Khiết Quỳnh, Khổng Tuyết Nhi, Triệu Chiêu Nghi, Hứa Giai Kỳ, Tôn Lạc Ngôn... Trong đó, Trình Tiêu bất ngờ trở thành ngôi sao được chú ý với tạo hình lấy cảm hứng từ nữ thần nguyệt quế Daphne trong thần thoại Hy Lạp.
trinh-tieu21.jpg
trinh-tieu22.jpg
Trình Tiêu xuất hiện với vòng nguyệt quế, váy dạ hội lệch vai xẻ cao mạ vàng và quả táo vàng, một thiết kế được dành riêng cho người đẹp từ thương hiệu Haleia của Pháp. Hình ảnh nữ thần Hy Lạp của Trình Tiêu nhanh chóng gây sốt trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, thu về hơn 60 triệu lượt xem và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
trinh-tieu7.jpg
trinh-tieu15.jpg
Theo Sina, trong khi các mỹ nhân Hoa ngữ như Tống Tổ Nhi, Điền Hi Vi đang gây lo lắng vì gầy quá mức, vẻ đẹp quyến rũ của Trình Tiêu tạo nên cảm giác thoải mái cho khán giả. Nữ nghệ sĩ không chạy theo tiêu chuẩn "trắng, thon, gầy" đang dần trở nên cực đoan mà vẫn giữ được nét riêng của bản thân.
trinh-tieu20.jpg
trinh-tieu35.jpg
Thực tế, trong quá khứ Trình Tiêu từng bị chê eo thô, chân to. Nữ diễn viên học vũ đạo từ nhỏ nên thân hình có sức lực và không thon gọn như những nhiều ngôi sao khác. Vóc dáng này từng khiến Trình Tiêu nhận về những lời chê bai vì mặc đồ cổ trang không đẹp. Tuy nhiên, khán giả hiện tại ngày càng yêu thích những vẻ đẹp tự nhiên và đề cao sự đa dạng vóc dáng hơn trước. Những đặc điểm tưởng chừng "kém hoàn hảo", khác với tiêu chuẩn thông thường lại trở thành điểm nhấn của các nghệ sĩ trẻ so với những khuôn mẫu giống nhau.
trinh-tieu16.jpg
trinh-tieu18.jpg
Trình Tiêu sinh năm 1998, từng là thần tượng Trung Quốc ra mắt tại thị trường Hàn Quốc trong nhóm nhạc Cosmic Girls, được thành lập bởi hai công ty là Starship Entertainment và Yuehua Entertainment. Trình Tiêu trở thành gương mặt đại diện cho nhóm Cosmic Girls năm 2026, đây là lần đầu nhóm nhạc thần tượng Hàn chọn thành viên ngoại quốc làm center.
trinh-tieu27.jpg
trinh-tieu23.jpg
Khả năng vũ đạo của Trình Tiêu được đánh giá cao. Cô có hơn 10 năm kinh nghiệm rèn luyện tại trường múa cổ truyền. Tên tuổi cô hot hơn ở thị trường Hàn Quốc khi tham gia Idol Star Athletics Championship (Hội thi đấu Thể thao Idol) năm 2016, trình diễn phần thi thể dục dụng cụ. Trình Tiêu có tài uốn dẻo đáng kinh ngạc, nhờ khả năng vũ đạo điêu luyện nên cô từng đảm nhận vai trò nhảy chính trong nhóm. Sau đó, Trình Tiêu được mời làm giám khảo chuyên môn cho Produce 101 bản Trung khi mới 20 tuổi. Từ năm 2018, Trình Tiêu trở về Trung Quốc hoạt động. Cô đang ký hợp đồng quản lý thuộc công ty Yuehua Entertainment.
trinh-tieu25.jpg
trinh-tieu26.jpg
Ngoài ca hát, Trình Tiêu từng tham gia các bộ phim như Thiên tỉnh chi lộ, Linh vực, Khi em mỉm cười rất đẹp, Thám tử phố Tàu 3, Lương ngôn tả ý, Kỳ nghỉ ấm áp 2 và Người cầm ô. Khả năng diễn xuất của Trình Tiêu từng bị đánh giá kém, nhưng đến tác phẩm Đại mộng quy ly, Trình Tiêu chinh phục khán giả với vai diễn Bùi Tư Tinh. Nhân vật của cô đậm chất nữ hiệp, khỏe khoắn, cá tính, được đánh giá như đo ni đóng giày cho Trình Tiêu, giúp cô thu về không ít danh tiếng và sự yêu mến của người xem.
Minh Vũ
#Trình Tiêu #Đại mộng quy ly #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc #Chu Khiết Quỳnh #Khổng Tuyết Nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe