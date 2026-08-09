Vẻ đẹp lệch chuẩn gây sốt

TPO - Trình Tiêu không chạy theo tiêu chuẩn càng gầy càng đẹp đang tàn phá nhan sắc của dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Sự "bất thường" lại khiến người đẹp nổi bật giữa hàng trăm ngôi sao trẻ.
Theo Sina, mới đây tạp chí Madame Figaro China đã tổ chức sự kiện Thịnh Điển Figaro tại đảo Tam Á, Trung Quốc với sự quy tụ của hàng chục mỹ nhân nổi danh của màn giới giải trí Hoa ngữ như Chu Khiết Quỳnh, Khổng Tuyết Nhi, Triệu Chiêu Nghi, Hứa Giai Kỳ, Tôn Lạc Ngôn... Trong đó, Trình Tiêu bất ngờ trở thành ngôi sao được chú ý với tạo hình lấy cảm hứng từ nữ thần nguyệt quế Daphne trong thần thoại Hy Lạp.
Trình Tiêu xuất hiện với vòng nguyệt quế, váy dạ hội lệch vai xẻ cao mạ vàng và quả táo vàng, một thiết kế được dành riêng cho người đẹp từ thương hiệu Haleia của Pháp. Hình ảnh nữ thần Hy Lạp của Trình Tiêu nhanh chóng gây sốt trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, thu về hơn 60 triệu lượt xem và nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
Theo Sina, trong khi các mỹ nhân Hoa ngữ như Tống Tổ Nhi, Điền Hi Vi đang gây lo lắng vì gầy quá mức, vẻ đẹp quyến rũ của Trình Tiêu tạo nên cảm giác thoải mái cho khán giả. Nữ nghệ sĩ không chạy theo tiêu chuẩn "trắng, thon, gầy" đang dần trở nên cực đoan mà vẫn giữ được nét riêng của bản thân.
Thực tế, trong quá khứ Trình Tiêu từng bị chê eo thô, chân to. Nữ diễn viên học vũ đạo từ nhỏ nên thân hình có sức lực và không thon gọn như những nhiều ngôi sao khác. Vóc dáng này từng khiến Trình Tiêu nhận về những lời chê bai vì mặc đồ cổ trang không đẹp. Tuy nhiên, khán giả hiện tại ngày càng yêu thích những vẻ đẹp tự nhiên và đề cao sự đa dạng vóc dáng hơn trước. Những đặc điểm tưởng chừng "kém hoàn hảo", khác với tiêu chuẩn thông thường lại trở thành điểm nhấn của các nghệ sĩ trẻ so với những khuôn mẫu giống nhau.
Trình Tiêu sinh năm 1998, từng là thần tượng Trung Quốc ra mắt tại thị trường Hàn Quốc trong nhóm nhạc Cosmic Girls, được thành lập bởi hai công ty là Starship Entertainment và Yuehua Entertainment. Trình Tiêu trở thành gương mặt đại diện cho nhóm Cosmic Girls năm 2026, đây là lần đầu nhóm nhạc thần tượng Hàn chọn thành viên ngoại quốc làm center.
Khả năng vũ đạo của Trình Tiêu được đánh giá cao. Cô có hơn 10 năm kinh nghiệm rèn luyện tại trường múa cổ truyền. Tên tuổi cô hot hơn ở thị trường Hàn Quốc khi tham gia Idol Star Athletics Championship (Hội thi đấu Thể thao Idol) năm 2016, trình diễn phần thi thể dục dụng cụ. Trình Tiêu có tài uốn dẻo đáng kinh ngạc, nhờ khả năng vũ đạo điêu luyện nên cô từng đảm nhận vai trò nhảy chính trong nhóm. Sau đó, Trình Tiêu được mời làm giám khảo chuyên môn cho Produce 101 bản Trung khi mới 20 tuổi. Từ năm 2018, Trình Tiêu trở về Trung Quốc hoạt động. Cô đang ký hợp đồng quản lý thuộc công ty Yuehua Entertainment.
Ngoài ca hát, Trình Tiêu từng tham gia các bộ phim như Thiên tỉnh chi lộ, Linh vực, Khi em mỉm cười rất đẹp, Thám tử phố Tàu 3, Lương ngôn tả ý, Kỳ nghỉ ấm áp 2 và Người cầm ô. Khả năng diễn xuất của Trình Tiêu từng bị đánh giá kém, nhưng đến tác phẩm Đại mộng quy ly, Trình Tiêu chinh phục khán giả với vai diễn Bùi Tư Tinh. Nhân vật của cô đậm chất nữ hiệp, khỏe khoắn, cá tính, được đánh giá như đo ni đóng giày cho Trình Tiêu, giúp cô thu về không ít danh tiếng và sự yêu mến của người xem.