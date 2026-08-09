Nam ca sĩ Việt vào hội đồng chấm giải Grammy, quy trình gắt gao ra sao?

TPO - Rocker Hưng BlackhearteD - thủ lĩnh Dạ Ma và Black Infinity - vừa trở thành hội viên bỏ phiếu của Recording Academy. Đây là tổ chức đứng sau giải Grammy, một trong những giải thưởng lớn uy tín, có sức ảnh hưởng nhất ngành công nghiệp âm nhạc.

Nghệ sĩ Việt được bỏ phiếu Grammy

Rocker Hưng BlackhearteD vừa chia sẻ thông tin anh nhận được thư mời từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, gia nhập nhóm hội viên bỏ phiếu của Recording Academy. Đây là tổ chức đứng sau giải Grammy, một trong những giải thưởng lớn uy tín, có sức ảnh hưởng nhất ngành công nghiệp âm nhạc.

Hưng BlackhearteD có thể tham gia các hoạt động của Recording Academy, gửi tác phẩm đủ điều kiện vào vòng xem xét và bỏ phiếu tại Grammy. Quyền này không được trao theo mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Ứng viên phải chứng minh quá trình làm nghề, có các sản phẩm phát hành thương mại và vượt qua vòng thẩm định của hội đồng đồng nghiệp.

Thủ lĩnh của Dạ Ma cho biết anh có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh tại Việt Nam, đây là điều kiện cần. Nam rocker còn có cơ duyên làm việc với các nhà sản xuất, nghệ sĩ tại Hollywood, số thành viên thuộc Recording Academy. Sau khi được giới thiệu, anh hoàn thiện và nộp hồ sơ gồm ứng tuyển.

Rocker Hưng BlackhearterD (trái) nhận thư mời gia nhập nhóm hội viên bỏ phiếu của Recording Academy.

“Trở thành hội viên của Recording Academy là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm. Tôi cần dành thêm thời gian nghe nhạc, cập nhật kiến thức và đưa ra lựa chọn dựa trên chất lượng tác phẩm”, anh chia sẻ.

Hưng BlackhearteD sinh ra tại TPHCM, tốt nghiệp ngành Nghệ thuật công nghiệp tại Pierce College và chuyên ngành Đạo diễn tại New York Film Academy. Ngoài sáng tác, nam nghệ sĩ có năng khiếu chơi guitar, piano và đàn tỳ bà.

Anh hiện dẫn dắt Black Infinity và Dạ Ma, đồng thời là nhà sáng lập hãng đĩa Young Guns Records. Trong đó, Dạ Ma được định hướng theo dòng fusion rock, kết hợp guitar, âm thanh điện tử với dân ca, nhạc cụ truyền thống. Nhóm phát hành bốn đĩa đơn gồm Dạ Ma thiên, Bèo dạt mây trôi, Trống cơm và Duyên.

Hưng BlackhearteD đã gửi Duyên và Trống cơm đến Grammy và vượt qua bước kiểm tra điều kiện để cạnh tranh ở vòng xem xét của mùa giải 2027. Tác phẩm chỉ mới đáp ứng yêu cầu ban đầu để xuất hiện trong quy trình bình chọn và chưa phải đề cử chính thức.

Tương tự, việc trở thành hội viên bỏ phiếu không đồng nghĩa Hưng BlackhearteD là “thành viên chính thức của lễ trao giải Grammy''. Anh thuộc Recording Academy, mỗi lá phiếu chỉ là một phần trong quy trình bình chọn của hàng nghìn nghệ sĩ.

Quy trình chọn 15.000 hội viên

Grammy không được quyết định bởi một nhóm giám khảo cố định. Giải thưởng vận hành theo mô hình bình chọn đồng nghiệp. Toàn bộ người lựa chọn đề cử và người chiến thắng đều nằm trong nhân sự trực tiếp hoàn toàn là các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, kỹ sư âm thanh, nhạc công cùng những nhân sự trực tiếp tham gia quá trình sáng tạo sản phẩm thu âm.

Theo số liệu được công bố cuối năm 2025, Recording Academy có gần 15.000 hội viên bỏ phiếu. Năm nay, tổ chức tiếp tục gửi hơn 4.000 lời mời gia nhập khóa hội viên mới. Đây là đợt mời có quy mô lớn nhất của Recording Academy.

Hơn 4.000 lời mời không đồng nghĩa toàn bộ người nhận đều có lá phiếu Grammy. Recording Academy có hai nhóm hội viên chính. Voting Member là những người trực tiếp sáng tác, biểu diễn, sản xuất hoặc thực hiện các khâu kỹ thuật của sản phẩm thu âm. Đây là nhóm có quyền bỏ phiếu.

Professional Member gồm nhà quản lý, đại diện nghệ sĩ, nhà báo, giảng viên và những người làm công việc hỗ trợ ngành âm nhạc. Nhóm này được tham gia các hoạt động chuyên môn nhưng không bỏ phiếu Grammy.

Recording Academy không phát hành một số lượng phiếu cố định mỗi năm. Mỗi hội viên bỏ phiếu còn đủ tư cách hoạt động, hoàn thành nghĩa vụ hội phí và đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp sẽ được tiếp cận hệ thống bình chọn trực tuyến. Do số lượng hội viên thay đổi, quy mô đội ngũ cử tri cũng biến động qua từng mùa giải.

Để được xem xét vào nhóm có quyền bỏ phiếu, ứng viên cần hai thư giới thiệu từ những người đang làm việc toàn thời gian trong ngành âm nhạc. Recording Academy không chấp nhận trường hợp tự giới thiệu. Mỗi người trong ngành chỉ được đề xuất tối đa hai ứng viên trong một chu kỳ tuyển chọn.

Nghệ sĩ khắp thế giới phải chứng minh được thực lực, uy tín để gia nhập Recording Academy.

Ứng viên phải chứng minh âm nhạc là công việc chính. Thông thường, họ cần được ghi tên trong ít nhất 12 sản phẩm âm nhạc phát hành thương mại, với cùng một vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất hoặc kỹ sư âm thanh. Trong số đó, ít nhất năm sản phẩm phải được phát hành trong năm năm gần nhất.

Recording Academy xét quá trình làm nghề qua các sản phẩm có thể kiểm chứng, thay vì dựa vào lượt xem, lượt theo dõi trên mạng xã hội hay mức độ nổi tiếng. Nghệ sĩ được đề cử, từng giành giải Grammy hoặc có thành tựu nghề nghiệp đặc biệt có thể được xem xét theo cơ chế riêng.

Hồ sơ phải được hoàn thành trước ngày 1/3 nếu ứng viên muốn tham gia mùa Grammy kế tiếp. Người vượt qua vòng thẩm định mới nhận được lời mời gia nhập.

Sau khi nhận lời mời, hội viên phải kích hoạt tài khoản và đóng phí thường niên. Recording Academy có quyền kiểm tra hội viên bất cứ lúc nào, thậm chí tước tư cách hội viên nếu không đáp ứng được không được duy trì vĩnh viễn nếu người đó không còn đáp ứng điều kiện.

Quy trình lựa chọn tại Grammy gồm nhiều bước. Trước tiên, hội viên Recording Academy và các đơn vị đủ điều kiện gửi tác phẩm dự thi. Hơn 350 chuyên gia kiểm tra thời điểm phát hành, thông tin ê-kíp và thể loại của từng tác phẩm. Họ chỉ xác định tác phẩm có đủ điều kiện tranh giải và được xếp đúng hạng mục hay không, chưa đánh giá chất lượng.

Sau vòng kiểm tra, các tác phẩm hợp lệ được đưa vào vòng bỏ phiếu đầu tiên. Hội viên Recording Academy bình chọn để tìm ra danh sách đề cử ở từng hạng mục. Khi danh sách này được công bố, họ tiếp tục bỏ phiếu lần hai để chọn người chiến thắng. Kết quả do Deloitte, đơn vị kế toán độc lập, kiểm đếm và bảo mật.

Mỗi hội viên chỉ được bỏ phiếu ở những lĩnh vực mình am hiểu. Theo quy định, một người được chọn tối đa 10 hạng mục thuộc không quá ba nhóm thể loại. Ngoài ra, họ có thể bình chọn ở sáu hạng mục chung như Album của năm, Ca khúc của năm, Bản thu của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc.

Từ mùa Grammy 2027, một số hội viên có thể đăng ký bình chọn thêm các hạng mục phù hợp với kinh nghiệm làm nghề. Để được chấp thuận, họ phải chứng minh từng tham gia sáng tạo hoặc sản xuất những sản phẩm thuộc lĩnh vực đăng ký bỏ phiếu.