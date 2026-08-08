Quy Nhơn bùng cháy lễ hội đường phố.

TPO - Hàng trăm nghệ nhân, diễn viên cùng các đoàn lân, sư, rồng trong nước và quốc tế đã khuấy động phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tối 7/8 bằng những màn trình diễn rực rỡ, mãn nhãn.
Liên hoan năm nay thu hút 30 đoàn trong nước và 4 đoàn quốc tế (Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia). Diễn ra trong 4 ngày, liên hoan có nhiều nội dung thi đấu và biểu diễn hấp dẫn như múa rồng truyền thống, Địa Bửu và Mai Hoa Thung.
Liên hoan năm nay được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Quy Nhơn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Hàng trăm người trình diễn áo dài và nón lá tại chương trình.
Những màn trình diễn hiện đại tạo nên bức tranh sinh động tại chương trình.