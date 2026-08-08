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Văn hóa

Quy Nhơn bùng cháy lễ hội đường phố

Trương Định

TPO - Hàng trăm nghệ nhân, diễn viên cùng các đoàn lân, sư, rồng trong nước và quốc tế đã khuấy động phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tối 7/8 bằng những màn trình diễn rực rỡ, mãn nhãn.

Màn trình diễn áo dài và nón lá.
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Tối 7/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành diễn ra liên hoan﻿ lân, sư, rồng quốc tế và lễ hội đường phố năm 2026. Sự kiện do UBND phường Quy Nhơn tổ chức.
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Liên hoan năm nay thu hút 30 đoàn trong nước và 4 đoàn quốc tế (Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia). Diễn ra trong 4 ngày, liên hoan có nhiều nội dung thi đấu và biểu diễn hấp dẫn như múa rồng truyền thống, Địa Bửu và Mai Hoa Thung.
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Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết liên hoan cũng là dịp để các nghệ nhân, đoàn nghệ thuật giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những kỹ thuật biểu diễn đặc sắc, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị quý báu của nghệ thuật lân, sư, rồng﻿ đến với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
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Đông đảo người dân và du khách tập trung về Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn theo dõi chương trình.
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Liên hoan năm nay được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Quy Nhơn là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
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Điểm nhấn của chương trình là lễ hội đường phố với chủ đề "Sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh - Hội tụ tinh hoa lân, sư, rồng", quy tụ hơn 400 diễn viên, nghệ nhân và lực lượng tham gia diễu hành.
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Hàng trăm người trình diễn áo dài và nón lá tại chương trình.
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Những màn trình diễn hiện đại tạo nên bức tranh sinh động tại chương trình.
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Đoàn diễu hành trên đường phố, thu hút đông đảo người dân theo dõi. Ảnh: Nguyễn Dũng.
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Người dân và du khách không quên ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng về một đêm hội rực rỡ sắc màu trên phố biển Quy Nhơn.
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Quy Nhơn bùng cháy lễ hội đường phố.
Trương Định
#Quy Nhơn #lễ hội đường phố #lân sư rồng #du lịch Gia Lai #nghệ thuật truyền thống #liên hoan quốc tế

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