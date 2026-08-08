Quy Nhơn bùng cháy lễ hội đường phố

TPO - Hàng trăm nghệ nhân, diễn viên cùng các đoàn lân, sư, rồng trong nước và quốc tế đã khuấy động phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai tối 7/8 bằng những màn trình diễn rực rỡ, mãn nhãn.