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Văn hóa

Ngôi chùa nổi tiếng Đà Nẵng làm cách này để tránh cảnh khách mặc phản cảm

Thanh Hiền

TPO - Câu chuyện nữ du khách mặc đồ mỏng khi tham quan di tích Chùa Cầu ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng) khiến nhiều người nhắc đến ngôi chùa nổi tiếng có cách làm cực kỳ tinh tế, khéo léo để tránh tình trạng du khách mang đồ phản cảm vào nơi tôn nghiêm.

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Chùa Linh Ứng﻿ nằm trên bán đảo Sơn Trà là điểm đến khó có thể bỏ qua khi du khách đến Đà Nẵng﻿. Suốt nhiều năm qua, ngôi chùa gìn giữ sự tôn nghiêm bằng cách nhắc nhở và hỗ trợ những du khách mặc đồ ngắn, hở hang﻿ trước khi vào chính điện. Ảnh: Thanh Hiền.
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Chùa bố trí người đứng phía trước khu vực chính điện quan sát, nhắc nhở và hướng dẫn những du khách mang quần đùi, váy ngắn, đồ hở hang đến nhận váy quây, áo lam trước khi vào lễ Phật.
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Váy quây, áo lam được treo ngay phía trước hành lang. Du khách khi được hướng dẫn phải mang váy quây trước khi vào chính điện đều vui vẻ chấp hành.
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Những du khách nước ngoài vốn quen với sự thoải mái, phóng khoáng cũng không hề phản đối. Anh Andrew (du khách Anh) cho hay: "Chúng tôi đi tham quan bán đảo Sơn Trà nên mặc quần đùi cho năng động. Lúc lên chùa Linh Ứng vẫn mang như vậy đi dạo ở phía ngoài. Tuy nhiên khi vào trong thì được nhắc nhở mang chồng chân váy lên để lịch sự hơn. Tôi rất ủng hộ cách làm này và tôn trọng văn hóa của điểm đến".
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Du khách có ngay trang phục kín đáo, phù hợp với chốn chùa chiền để có thể đến những khu vực tôn nghiêm.
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Do chùa nằm trên bán đảo, phải leo bậc thang khá nhiều, không gian rộng lớn nên du khách đa phần chọn trang phục thoải mái, năng động. Họ có thể mang vậy đi tham quan các khu vực bên ngoài.
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Việc đưa váy quây cho du khách mang đồ ngắn trước khi vào chính điện đã được duy trì nhiều năm và luôn được du khách trong, ngoài nước đồng tình.
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Bà Mỹ Ngọc (du khách Quảng Ngãi) cho hay gia đình bà có 4 người lên tham quan chùa Linh Ứng. Do thời tiết nóng nên ai cũng mang quần đùi và áo thun cho mát mẻ. "Cứ tưởng mang vậy không được vào trong lễ phật, không ngờ chùa cho mượn chân váy. Nhà chùa làm vậy thật dễ chịu, tinh tế, khiến chúng tôi đỡ ngại hơn", bà nói.
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Mỗi ngày chùa đón cả ngàn lượt khách nhưng vẫn gìn giữ được sự tôn nghiêm nhờ cách làm hợp tình, hợp lý. Theo nhiều du khách, cách làm này nên được nhân rộng không chỉ ở các ngôi chùa mà cả những di tích lịch sử, các điểm đến đòi hỏi sự trang nghiêm, lịch sự.
Thanh Hiền
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