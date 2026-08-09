Ngôi chùa nổi tiếng Đà Nẵng làm cách này để tránh cảnh khách mặc phản cảm

TPO - Câu chuyện nữ du khách mặc đồ mỏng khi tham quan di tích Chùa Cầu ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng) khiến nhiều người nhắc đến ngôi chùa nổi tiếng có cách làm cực kỳ tinh tế, khéo léo để tránh tình trạng du khách mang đồ phản cảm vào nơi tôn nghiêm.
Váy quây, áo lam được treo ngay phía trước hành lang. Du khách khi được hướng dẫn phải mang váy quây trước khi vào chính điện đều vui vẻ chấp hành.
Bà Mỹ Ngọc (du khách Quảng Ngãi) cho hay gia đình bà có 4 người lên tham quan chùa Linh Ứng. Do thời tiết nóng nên ai cũng mang quần đùi và áo thun cho mát mẻ. "Cứ tưởng mang vậy không được vào trong lễ phật, không ngờ chùa cho mượn chân váy. Nhà chùa làm vậy thật dễ chịu, tinh tế, khiến chúng tôi đỡ ngại hơn", bà nói.