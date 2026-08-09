Ngôi chùa nổi tiếng Đà Nẵng làm cách này để tránh cảnh khách mặc phản cảm

TPO - Câu chuyện nữ du khách mặc đồ mỏng khi tham quan di tích Chùa Cầu ở phố cổ Hội An (Đà Nẵng) khiến nhiều người nhắc đến ngôi chùa nổi tiếng có cách làm cực kỳ tinh tế, khéo léo để tránh tình trạng du khách mang đồ phản cảm vào nơi tôn nghiêm.