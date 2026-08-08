Tìm thấy nhiều bức ảnh trong mộ liệt sĩ

TPO - Một chiếc ví cũ cùng những bức ảnh đã phai màu được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp, tỉnh Gia Lai mở thêm manh mối quan trọng trong việc tìm kiếm danh tính.

Ngày 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết trong quá trình lấy mẫu xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), Đội Quy tập mẫu số 1 phát hiện một chiếc ví tại phần mộ số mộ 20, khu B, hàng 03, mã định danh mộ 5201600100.

Chiếc ví cũ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc ví còn lưu giữ nhiều hình ảnh. Trong những tấm ảnh ấy, có hình ảnh một người lính đội mũ, gương mặt còn khá trẻ, bên cạnh là hình ảnh một cô gái. Từ những hình ảnh mờ nhòe, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây đã cẩn trọng bảo quản để tiến hành phục dựng.

Không chỉ là kỷ vật, chiếc ví được tìm thấy cùng những bức ảnh được xem là manh mối quan trọng trong quá trình tìm kiếm thông tin về liệt sĩ. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, đối chiếu những dữ liệu liên quan, với hy vọng từ những dấu vết còn lại có thể xác định danh tính người đã hy sinh và tìm được thân nhân.