Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Chuyên Mỹ gìn giữ tinh hoa nghề khảm trai nghìn năm

PV

Tọa đàm tổ chức sáng 8/8 tại xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) đã làm rõ giá trị lịch sử, kỹ thuật chế tác và định hướng bảo tồn, phát triển nghề khảm trai trong thời đại số.

Sáng 8/8, UBND xã Chuyên Mỹ tổ chức tọa đàm “Lịch sử làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ – Hành trình gìn giữ tinh hoa nghề truyền thống”, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo địa phương, Phòng Kinh tế và các nghệ nhân. Công ty Cổ phần Truyền thông Tami Media là đơn vị tư vấn chương trình.

Theo thần phả và truyền ngôn địa phương, nghề khảm trai Chuyên Mỹ được truy nguyên về thời Lý, gắn với Trương Công Thành – người được cộng đồng làng Chuôn Ngọ suy tôn là Tổ nghề.

image-62.jpg
image-63.jpg

Trải qua gần một thiên niên kỷ, các thế hệ nghệ nhân Chuyên Mỹ đã gìn giữ và trao truyền những kỹ thuật chế tác công phu. Từ vỏ trai, vỏ ốc, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn như lựa chọn nguyên liệu, phác thảo mẫu, cưa, mài, đục nền gỗ, gắn xà cừ và đánh bóng để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh.

Tọa đàm cũng đặt ra yêu cầu bảo tồn nghề gắn với sinh kế, đổi mới thiết kế và mở rộng thị trường. Công nghệ số được xác định là công cụ hỗ trợ lưu giữ tư liệu, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đưa hình ảnh làng nghề đến gần hơn với công chúng.

Việc Chuyên Mỹ trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới trong năm 2026 tiếp tục mở ra cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm, kết nối thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Thông qua tọa đàm, câu chuyện về lịch sử và tinh hoa nghề khảm trai Chuyên Mỹ được lan tỏa, góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ di sản nghề truyền thống cho các thế hệ mai sau.

PV
#nghề khảm trai Chuyên Mỹ #bảo tồn nghề truyền thống #ứng dụng công nghệ số trong nghề #phát triển du lịch trải nghiệm #giá trị lịch sử làng nghề

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe