Chuyên Mỹ gìn giữ tinh hoa nghề khảm trai nghìn năm

Tọa đàm tổ chức sáng 8/8 tại xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) đã làm rõ giá trị lịch sử, kỹ thuật chế tác và định hướng bảo tồn, phát triển nghề khảm trai trong thời đại số.

Sáng 8/8, UBND xã Chuyên Mỹ tổ chức tọa đàm “Lịch sử làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ – Hành trình gìn giữ tinh hoa nghề truyền thống”, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo địa phương, Phòng Kinh tế và các nghệ nhân. Công ty Cổ phần Truyền thông Tami Media là đơn vị tư vấn chương trình.

Theo thần phả và truyền ngôn địa phương, nghề khảm trai Chuyên Mỹ được truy nguyên về thời Lý, gắn với Trương Công Thành – người được cộng đồng làng Chuôn Ngọ suy tôn là Tổ nghề.

Trải qua gần một thiên niên kỷ, các thế hệ nghệ nhân Chuyên Mỹ đã gìn giữ và trao truyền những kỹ thuật chế tác công phu. Từ vỏ trai, vỏ ốc, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn như lựa chọn nguyên liệu, phác thảo mẫu, cưa, mài, đục nền gỗ, gắn xà cừ và đánh bóng để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh.

Tọa đàm cũng đặt ra yêu cầu bảo tồn nghề gắn với sinh kế, đổi mới thiết kế và mở rộng thị trường. Công nghệ số được xác định là công cụ hỗ trợ lưu giữ tư liệu, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đưa hình ảnh làng nghề đến gần hơn với công chúng.

Việc Chuyên Mỹ trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố Thủ công Sáng tạo Thế giới trong năm 2026 tiếp tục mở ra cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm, kết nối thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Thông qua tọa đàm, câu chuyện về lịch sử và tinh hoa nghề khảm trai Chuyên Mỹ được lan tỏa, góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ di sản nghề truyền thống cho các thế hệ mai sau.