Ba lời tiên tri còn lại của Vanga cho năm 2026

TPO - Chỉ còn 5 tháng nữa là năm 2026 kết thúc, những lời tiên tri được cho là của Baba Vanga về năm nay lại được nhắc đến. Những người tin vào nhà tiên tri mù người Bulgaria cho rằng hai dự đoán lớn của bà cho năm nay đã trở thành sự thật, trong khi ba dự đoán đáng sợ khác vẫn còn ở phía trước.

Một trong những dự đoán đáng chú ý nhất được cho là của Baba Vanga trong năm 2026 liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất.

Theo những cách diễn giải về lời tiên tri này, nhân loại có thể tiếp xúc với người ngoài hành tinh sau khi một “tàu vũ trụ khổng lồ” đi vào bầu khí quyển Trái Đất.

Đáng chú ý, dự đoán được cho là gắn với một khoảng thời gian cụ thể trong tháng 11. Điều này đồng nghĩa tuyên bố trên sẽ có một mốc thời gian tương đối rõ để kiểm chứng.

Những thông tin về khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất nhận thêm sự quan tâm trong bối cảnh Mỹ công bố các tài liệu đã giải mật liên quan đến hiện tượng dị thường chưa xác định. Một loạt hồ sơ UFO được công bố hôm 7/8.

Lầu Năm Góc công bố loạt tài liệu UFO mới, tiết lộ về vật thể hình tam giác khổng lồ.

Tuy nhiên, các báo cáo về những vật thể chưa thể giải thích không phải bằng chứng cho thấy chúng là tàu vũ trụ ngoài Trái Đất. Một vật thể chưa xác định sau quá trình điều tra có thể được xác định là máy bay không người lái, máy bay, khinh khí cầu, vệ tinh, hiện tượng khí quyển hoặc thậm chí lỗi cảm biến.

Một dự đoán khác được gán cho Baba Vanga là Thế chiến 3 sẽ bùng nổ trong năm 2026 và một dự đoán khác liên quan đến Tổng thống Nga Putin.

Bên cạnh ba dự đoán trên, những người tin vào Baba Vanga cho rằng hai dự báo khác của bà dành cho năm 2026 đã trở thành sự thật.

Dự đoán đầu tiên liên quan đến một loạt thảm họa thiên nhiên lớn trên thế giới. Những người ủng hộ quan điểm này dẫn ra trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar vào tháng 3, gây tàn phá trên diện rộng và khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Tuy nhiên, đây là sự kiện diễn ra từ 2025.

Các đợt nắng nóng và cháy rừng tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Italy, cùng lũ lụt ở nhiều khu vực tại châu Á và các cơn bão nghiêm trọng tại Mỹ cũng được liên hệ với dự đoán này.

Vanga gây chú ý khi dự đoán về một loạt thảm họa thiên nhiên lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, lời tiên tri được cho là không nêu rõ thời gian hoặc địa điểm xảy ra các thảm họa. Động đất, lũ lụt, cháy rừng và bão cũng xảy ra hằng năm, vì vậy một dự báo chung chung có thể được liên hệ với nhiều sự kiện khác nhau.

Dự đoán thứ hai liên quan đến trí tuệ nhân tạo và thị trường lao động. Những người tin vào Vanga cho rằng bà từng dự báo máy móc sẽ bắt đầu thay thế con người trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, AI đã được phát triển trong nhiều thập kỷ và không có tài liệu đáng tin cậy xác định Vanga đưa ra dự đoán này vào thời điểm nào cũng như chính xác bà đã nói gì.

Baba Vanga có tên khai sinh là Vangeliya Pandeva Dimitrova, sinh năm 1911 và qua đời năm 1996. Baba Vanga từng được cho là đã dự báo nhiều sự kiện lớn như vụ tấn công ngày 11/9, thảm họa Chornobyl, cái chết của Công nương Diana, sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, Brexit.

Tuy nhiên, không có tài liệu bằng văn bản ghi lại đầy đủ các lời tiên tri của Baba Vanga. Vì vậy, rất khó xác định một cách đáng tin cậy liệu bà có thực sự đưa ra nhiều dự đoán hiện được gán cho mình hay không.