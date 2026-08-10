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Thế giới

Nga tuyên bố kiểm soát hai ngôi làng quan trọng ở Donetsk

Minh Hạnh

TPO - Hãng thông tấn RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát hai ngôi làng quan trọng thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

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(Ảnh: Tass)

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, hai ngôi làng mà lực lượng này vừa giành được là Vasyutinske - nằm cách "thành phố pháo đài" Kramatorsk vài kilomet về phía đông, và Toretsk - nằm ở phía tây nam thành phố Druzhkivka.

Phía Ukraine không xác nhận thông tin này.

Lực lượng Nga hiện đang dần tiến về phía tây qua khu vực Donetsk, mặc dù không có thay đổi đáng kể nào dọc theo chiến tuyến dài 1.200 km trong suốt nhiều tháng qua.

DeepState - một trang blog chuyên theo dõi cuộc chiến tại Ukraine và sử dụng các báo cáo nguồn mở để ghi lại vị trí tiền tuyến của cả hai bên - đưa tin, lực lượng Nga đã đạt được bước tiến gần Illinivka, nằm bên ngoài thành phố Kostiantynivka, nơi đang diễn ra giao tranh quyết liệt.

Báo cáo cũng ghi nhận bước tiến của Nga gần Chasiv Yar - khu vực nằm phía tây thành phố Bakhmut mà Nga đã giành quyền kiểm soát từ năm 2023 sau nhiều tháng giao tranh.

Trong bản tin phát đi vào tối muộn, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã đẩy lùi 24 đợt tấn công tại khu vực quanh Kostiantynivka, Illinivka và các địa điểm trọng yếu khác.

Tháng trước, các chỉ huy Nga tuyên bố lực lượng Nga đã giành được Kostiantynivka, song giới chức Ukraine đã bác bỏ thông tin này.

Trong bài phát biểu qua video vào tối 9/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đề cập đến những thay đổi về vị trí tại tiền tuyến, nhưng đã đặc biệt biểu dương các lực lượng Ukraine đang chiến đấu tại một số khu vực cụ thể, đáng chú ý là Dobropillia, Kostiantynivka và Kramatorsk.

Minh Hạnh
Reuters
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