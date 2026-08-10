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Pháp luật

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Bắt 2 chủ cơ sở giả mạo thương hiệu gạo Séng Cù nổi tiếng

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”. Các đối tượng này thu mua thóc ở khu vực Bát Xát, xay xát thành gạo rồi đóng vào bao bì mang nhãn hiệu “Gạo Séng Cù Mường Khương” để bán ra thị trường.

Video: Lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở giả mạo thương hiệu gạo Séng Cù Mường Khương. Video: Công an tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 8/7, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Công Thương về tổng rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 và số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai kiểm tra 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường.

Tại hộ kinh doanh Quân Lan (số 556 đường Trần Phú, tổ 13 Bắc Cường, phường Cam Đường), do Phan Thị Lan (SN 1971) làm chủ và Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly (số 525 đường Điện Biên, phường Lào Cai), do Nguyễn Thị Trang Nhung (SN 1989) làm Giám đốc, lực lượng chức năng xác định cả hai cơ sở có phương thức hoạt động tương tự.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Theo đó, các cơ sở thu mua thóc có nguồn gốc từ khu vực thôn Bản Xèo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai, sau đó xay xát thành gạo, đóng gói vào bao bì ghi nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương” - thương hiệu gạo nổi tiếng của huyện Mường Khương (trước sáp nhập) - rồi đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Tại hộ kinh doanh Quân Lan, lực lượng chức năng thu giữ 590 bao gạo loại 5 kg và 800 bao loại 10 kg, tổng trọng lượng 10.950 kg, trị giá hơn 350 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 395 vỏ bao bì ghi nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương” chưa sử dụng.

Tại Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, lực lượng chức năng thu giữ 2.240 túi gạo loại 5 kg, tổng khối lượng 11.200 kg, trị giá hơn 377 triệu đồng, cùng 16.800 vỏ bao bì mang nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương” chưa đóng gói thành phẩm.

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Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên Nông sản Biên Ly. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang Nhung và Phan Thị Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”, quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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Thành Đạt - Văn Đức
#Công an Lào Cai bắt giữ hai cơ sở sản xuất gạo giả mạo thương hiệu nổi tiếng #Gạo Séng Cù Mường Khương bị giả mạo #Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở làm giả thương hiệu #kiểm tra và xử lý hàng giả gạo Séng Cù #khởi tố vụ án sản xuất hàng giả lương thực #đấu tranh chống buôn bán gạo giả #thu giữ hàng hóa vi phạm nhãn hiệu nổi tiếng #ảnh hưởng của hàng giả đối với thương hiệu gạo Séng Cù

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