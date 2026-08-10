Tổng thống Ukraine nói 50.000 binh sĩ Triều Tiên sẽ tới Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vừa nói rằng 50.000 binh sĩ Triều Tiên sẽ được triển khai tới Nga để hỗ trợ Mátxcơva. Ông kêu gọi Hàn Quốc hỗ trợ Ukraine về hệ thống phòng không.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 9/8, ông Zelensky nói rằng “đã có quyết định triển khai từ 30.000 - 50.000 binh sĩ Triều Tiên trên lãnh thổ Nga”, cao hơn con số 30.000 mà ông đưa ra hồi tháng 7. Ông không nói rõ thông tin này được xác định dựa trên nguồn nào.

Ông Zelensky còn nói Kiev đã phát hiện một số tên lửa Triều Tiên trên lãnh thổ Ukraine, nhưng không tiết lộ vị trí.

“Hoàn toàn rõ ràng là Triều Tiên sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong chiến tranh hiện đại, nhận được giấy phép từ Nga, cũng như nhiều loại công cụ quân sự từ Nga”, ông nói.

Tổng thống Zelensky kêu gọi Seoul tăng cường hợp tác với Kiev, cho biết Ukraine “rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Hàn Quốc trong lĩnh vực mà chúng tôi đang thiếu hụt”, ngụ ý nói đến các hệ thống phòng không.

“Chúng tôi cũng sẵn sàng thúc đẩy thỏa thuận về máy bay không người lái và các lĩnh vực khác”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết các nhà ngoại giao Ukraine “đang liên hệ” với Seoul nhằm thúc đẩy những thỏa thuận tiềm năng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6/2024. Hiệp ước bao gồm điều khoản hỗ trợ lẫn nhau nếu 1 trong 2 nước đối mặt với hành động xâm lược từ bên ngoài.

Triều Tiên coi việc triển khai lực lượng là hoạt động hỗ trợ quốc gia đối tác theo hiệp ước.

Theo ước tính của Mỹ và các đồng minh, Triều Tiên đã cử khoảng 14.000 binh sĩ tới tỉnh Kursk của Nga trong năm 2024, giúp Mátxcơva đẩy lùi chiến dịch đột kích quy mô lớn của lực lượng Ukraine vào khu vực này.

Trong tháng này, quan chức tình báo quân sự Ukraine nói với Reuters rằng một đơn vị tên lửa Triều Tiên đã bắt đầu được triển khai tới miền Tây nước Nga và có thể được trang bị tới 120 tên lửa đạn đạo cùng 6 bệ phóng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

Ukraine đang thiếu nghiêm trọng các hệ thống phòng không hiện đại, trong khi Nga có vẻ đang tận dụng điểm yếu này bằng cách sử dụng ngày càng nhiều tên lửa đạn đạo - loại vũ khí đặc biệt khó đánh chặn.

Ukraine và cho rằng Triều Tiên đã cung cấp cho Nga hàng triệu quả đạn pháo và đạn cối, tên lửa đạn đạo, pháo tầm xa và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Đại sứ quán Triều Tiên tại Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng chưa phản hồi đề nghị bình luận.