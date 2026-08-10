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Miền Bắc, miền Trung nắng nóng như đổ lửa

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (10/8) nắng nóng mở rộng về phạm vi, gia tăng về cường độ ở miền Bắc, miền Trung với nhiệt độ cao nhất trong lều khí tượng từ 35-38 độ, nhiệt độ thực tế cao hơn 2-4 độ. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối và tối.

Hôm qua (9/8) – ngày đầu tiên của đợt nắng nóng gay gắt diện rộng và kéo dài, nhiều khu vực ở miền Bắc đã ghi nhận trên 38 độ như điểm đo Hòa Bình (Phú Thọ) 38.3 độ, Lào Cai 38.6 độ, Bắc Mê (Tuyên Quang) 39.9 độ, Bắc Ninh 38.2 độ, Láng (Hà Nội) 38.5 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 38.3 độ.

Dự báo hôm nay, nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên). Trong đó, khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Trời ít mưa, gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 đ độ.

Vào chiều tối, khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

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Miền Bắc tiếp tục nắng như đổ lửa trong tuần này.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài đến khoảng ngày 13/8 ở miền Bắc. Từ khoảng ngày 14/8, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn nhiệt độ dự báo từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, đặc biệt là khu vực nội đô các thành phố lớn.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày ít mưa, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trong hai ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
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