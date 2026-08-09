TPHCM mưa to, nguy cơ ngập nhiều nơi

TPO - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, TPHCM chiều tối và tối nay có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ trưa nay (9/8), nhiều khu vực TPHCM xuất hiện mây đen, bầu trời tối sầm khi mưa dông bắt đầu xuất hiện. Mưa xảy ra ở nhiều nơi, có thời điểm khá lớn, kèm theo gió mạnh khiến thời tiết chuyển biến nhanh.

Đến chiều, những cơn mưa dông tiếp tục xuất hiện rải rác, nhiều tuyến đường ướt sũng sau mưa. Gió lớn kèm mây dông khiến bầu trời nhiều khu vực TPHCM trở nên âm u, tối sầm dù chưa về tối.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 9/8, khu vực Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại TPHCM, thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi. Vào chiều tối và tối, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Gió tây nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân TPHCM di chuyển trong cơn mưa lớn. Ảnh: Anh Nhàn

Trong khi đó, bản tin phát lúc 16 ngày 9/8 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho thấy mây dông đang phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều khu vực Nam Bộ. Tại TPHCM, mưa dông được ghi nhận ở nhiều khu vực. Một số khu vực có tín hiệu mây dông mạnh như Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Tây Nam, Long Nguyên và Bến Cát.

Không chỉ TPHCM, mưa dông cũng xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo trong 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm dông, sét tại các khu vực kể trên, sau đó có xu hướng mở rộng, lan sang các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 8-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-8, tương đương 8-21 m/s. Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng cục bộ.