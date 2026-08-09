Tự hại mình vì thói quen trên mạng xã hội

TPO - Bẫy lừa trên không gian mạng ngày càng giăng rộng khiến người tiêu dùng gặp không ít rủi ro. Tuy nhiên, theo chuyên gia, chính thói quen chia sẻ quá nhiều thông tin trên mạng xã hội đang vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng xấu khai thác.

Bẫy lừa giăng khắp cõi mạng

Vốn có thói quen mua sắm trực tuyến và thường nhờ shipper gửi hàng ở quầy bảo vệ rồi chuyển khoản sau, chị Trân Duy (ngụ phường Bình Đông, TPHCM) không ngờ chính thói quen này lại khiến mình trở thành mục tiêu của một kịch bản lừa đảo được dàn dựng rất bài bản.

Sáng hôm đó, một người tự xưng là shipper gọi điện thông báo giao đúng đơn hàng với giá tiền trùng khớp. Sau khi xác nhận gói hàng đã được gửi tại bảo vệ, chị chuyển tiền theo số tài khoản được nhắn kèm. Ngay sau đó, hàng loạt cuộc gọi từ nhiều số điện thoại khác nhau liên tiếp đổ đến.

Câu chuyện suýt bị lừa của chị Trân Duy (ảnh: FB NV)

Người thì tự xưng là nhân viên giao hàng mới, khóc lóc nói chuyển nhầm tài khoản và cầu cứu. Người khác lại đóng vai quản lý, dọa chị đã vô tình kích hoạt tài khoản giao hàng, nếu không truy cập đường link để hủy sẽ bị trừ tiền hằng tháng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Duy kiên quyết không nhấp vào bất kỳ đường link nào và tuyên bố sẽ báo công an nếu tiếp tục bị quấy rối.

Mới đây, hàng loạt fanpage giả mạo Công ty SJC, đối tượng sử dụng tên gọi như “SJC Hà Nội”, “SJC TPHCM”… có gắn tick xanh khiến nhiều người nhầm tưởng là trang chính thức. Các fanpage này sao chép nội dung từ kênh thật, đăng tải thông tin về vàng miếng, vàng nhẫn, thậm chí đưa ra chương trình thu mua kim cương của các thương hiệu khác để quy đổi sang vàng tích trữ nhằm dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và hình ảnh căn cước công dân.

Fanpage giả danh SJC lấy dữ liệu cá nhân của khách hàng

Cơ quan chức năng mới đây cũng cảnh báo thủ đoạn chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại đang có xu hướng gia tăng. Sau khi thu thập đủ thông tin cá nhân của nạn nhân thông qua mạng xã hội, các cuộc gọi giả danh hoặc đường link độc hại, các đối tượng sẽ làm thủ tục cấp lại SIM hoặc chuyển đổi sang eSIM do chúng kiểm soát.

Khi SIM mới được kích hoạt, toàn bộ mã OTP và thông báo bảo mật sẽ rơi vào tay kẻ gian. Chỉ bằng cách kiểm soát số điện thoại, các đối tượng có thể đặt lại mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử, email hay mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản mà không cần tiếp cận điện thoại của nạn nhân.

livestream bán hàng trở thành kênh tiêu thụ thực phẩm giả, kém chất lượng Chỉ trong hơn một tháng cao điểm kiểm tra hoạt động thương mại điện tử và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Đội Quản lý thị trường số 13 đã phát hiện 16 tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó có 11 trường hợp kinh doanh trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng thu giữ gần 15.000 sản phẩm gồm thực phẩm, quần áo, vải… và nhiều mặt hàng khác không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hoặc nghi giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 810 triệu đồng. Hoạt động livestream bán hàng đang trở thành kênh tiêu thụ phổ biến của thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Khi xảy ra tranh chấp, nhiều gian hàng lập tức xóa tài khoản hoặc thay đổi thông tin liên hệ, khiến người tiêu dùng gần như không thể khiếu nại hay truy cứu trách nhiệm.

Bảo vệ thông tin cá nhân là tự bảo vệ bản thân

Theo ông Bùi Thanh Thủy, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, các hành vi xâm phạm thông tin cá nhân ngày càng tinh vi và gắn chặt với hoạt động trên không gian mạng.

Không ít người thường xuyên nhận được các cuộc gọi quảng cáo, mời đầu tư, cho vay hoặc giới thiệu dịch vụ dù chưa từng cung cấp thông tin cho các đơn vị này.

Thủ đoạn chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại đang có xu hướng gia tăng. Người tiêu dùng cần thận trọng

Thủ đoạn đang diễn ra phổ biến là giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp hoặc đơn vị chuyển phát để yêu cầu người dân xác thực tài khoản, cung cấp mã OTP hoặc truy cập các đường dẫn giả mạo. Nhiều website, fanpage được thiết kế gần giống với trang chính thức nhằm đánh lừa người sử dụng, đặc biệt là những người chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng công nghệ.

Ông Thủy cũng cho rằng, chính thói quen chia sẻ quá nhiều thông tin trên mạng xã hội đang vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng xấu khai thác. “Tự bảo vệ thông tin cá nhân chính là tự bảo vệ bản thân”, ông Thủy nói. Ông khuyến cáo, người dân cần chủ động phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bà Lê Thị Vân Anh, chuyên viên chính Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc xây dựng và công khai chính sách bảo vệ dữ liệu, đồng thời bảo đảm quyền của người tiêu dùng được đồng ý hoặc từ chối việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tuân thủ đầy đủ các quy định này. Đối với các hành vi vi phạm, pháp luật hiện hành quy định mức xử phạt lên tới 50 triệu đồng.