Nhiều bị hại của bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh chưa liên hệ với cơ quan tố tụng để được giải quyết

TPO - Trước phiên tòa diễn ra, cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục đề nghị những ai là bị hại góp tiền vào dự án Sâm Ngọc Linh, liên hệ ngay với cơ quan điều tra để được hướng dẫn giải quyết.

Đề nghị bị hại tiếp tục liên hệ với cơ quan điều tra

Ngày mai (11/8), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo góp vốn dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh. Bị cáo trong vụ án này là Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử gồm 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân); 1 kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Trước đó, giữa tháng 3/2026, TAND TP Hà Nội từng mở phiên nhưng do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Hạnh và nhiều người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn.

Trong một động thái mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những người nộp tiền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh nhưng chưa đến Cơ quan điều tra làm việc, chưa được ghi lời khai, thì khẩn trương liên hệ với điều tra viên, để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Viện KSND TP Hà Nội cũng thông báo để các bị hại theo dõi kết quả giải quyết tiếp vụ án của TAND TP Hà Nội.

Theo cáo buộc, ngày 14/8/2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập, làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh, với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hợp đồng vay vốn; hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh nhưng từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã có đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum cũ, Quảng Nam cũ.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh.

Bị hại sập bẫy lãi suất 48%

Hạnh cam kết người góp vốn sẽ hưởng lợi nhuận lớn, được trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2% - 4%/tháng tương đương từ 24% - 48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty trách nhiệm hữu hạn Win - Win, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sâm Sâm, Công ty cổ phần Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh với mục đích để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Số tiền còn lại, Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Cơ quan công tố xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 - 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền gần 1.290 tỷ đồng.

Trong đó, Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư 164 tỷ đồng, kèm theo tặng voucher trị giá hơn 34 tỷ đồng.

Đến nay, tài liệu điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là 850 tỷ đồng (gồm 3 loại hợp đồng, số này có 1.517 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của 789 nhà đầu tư với tổng giá trị 606 tỷ đồng; 172 hợp đồng vay vốn của 96 nhà đầu tư với tổng giá trị 50 tỷ đồng; 657 hợp đồng trồng sâm của 403 nhà đầu tư có tổng giá trị hơn 194 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra mới ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng. Trong đó, Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng. Còn lại Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 194 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các bị hại đề nghị xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật và phải trả số tiền bị chiếm đoạt còn lại.