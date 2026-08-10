Thu Quỳnh: 'Tôi đã quên chuyện mặc váy cưới'

TPO - Sau những biến động trong chuyện tình cảm, diễn viên Thu Quỳnh chọn cuộc sống kín tiếng bên hai con. "Tôi ổn, có cuộc sống hạnh phúc và lo toan giống một người bình thường. Ai cũng có góc khuất, bản thân tôi cũng vậy", cô nói.

Diễn viên Thu Quỳnh trở lại màn ảnh với vai bà trùm ma tuý Lệ Lan trong phim Lửa trắng. Ảnh: Trọng Tài.

'Tôi thích làm mẹ, muốn có thêm con thứ ba'

Vai diễn Lệ Lan trong bộ phim hình sự Lửa trắng là lần đầu Thu Quỳnh thử sức với thể loại này. Nữ diễn viên tò mò ngay từ khi đọc kịch bản và chờ đợi ngày được bước vào trường quay.

Theo Thu Quỳnh, Lệ Lan là nhân vật khá đặc biệt. Cô không được phép diễn theo kiểu “bà trùm”, cũng không quá nghiêm túc như một chiến sĩ công an. Sự tiết chế là điều nữ diễn viên chủ động lựa chọn để nhân vật tạo cảm giác khó đoán.

Ở tuổi U40, nữ diễn viên nhận thấy cách nhìn cuộc sống của mình đã thay đổi. Cô trầm hơn, sâu sắc hơn và quan tâm đến những chuyển động bên trong nhân vật thay vì phô diễn kỹ thuật diễn xuất.

Về đời tư, sau khi có thêm con gái, Thu Quỳnh nói cuộc sống của cô không thay đổi theo hướng xáo trộn mà trở nên ấm áp.

Cô kể em bé có tính cách hóm hỉnh, nhiều biểu cảm và nhanh chóng trở thành “vua hài” của gia đình. Những tiếng cười, tiếng khóc và câu chuyện nhỏ của con khiến không khí trong nhà có thêm sức sống.

Thu Quỳnh có trải nghiệm thú vị khi quay dưới hầm quân sự lúc vào vai Lệ Lan. Ảnh: Trọng Tài.

Ở hiện tại, Thu Quỳnh nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ trong việc chăm sóc các con. Mẹ cô nghỉ hưu đúng thời điểm con gái sinh em bé thứ hai nên có nhiều thời gian dành cho cháu. Bố cũng hỗ trợ việc đưa đón các con đi học. Cô nói mình cảm thấy may mắn khi các thành viên trong gia đình biết yêu thương, san sẻ và lắng nghe nhau.

Thu Quỳnh cũng thừa nhận cô thích làm mẹ và yêu trẻ con. Nếu có cơ hội, cô không loại trừ khả năng có thêm con, nhưng hiện tại vẫn cần thêm thời gian để nghỉ ngơi.

‘Tôi muốn mặc váy cưới thì đơn giản’

Thu Quỳnh chia sẻ cô từng trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn. Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên, con trai còn nhỏ và thường xuyên phải nhập viện vì vấn đề hô hấp, cô quyết định bán chiếc xe máy, dành một phần tiền làm khoản dự phòng.

Thời điểm ấy, nữ diễn viên làm nhiều công việc để có thêm thu nhập: biểu diễn ở nhà hát, làm MC, đóng tiểu phẩm, đi casting…

Cô nói mình từng có thời gian trong tài khoản về 0 đồng, phải sống dựa vào bố mẹ. Chính quãng thời gian đó giúp Thu Quỳnh hình thành thói quen tiết kiệm và chủ động tài chính. Cô chưa từng đòi hỏi chu cấp từ bố của các con.

“Không có đồng tiền nào không phải đánh đổi. Con ở với mình, chẳng lẽ cứ chờ đợi mới được ăn, được đi học. Con mình thì mình nuôi”, cô nói. Với nữ diễn viên, việc chi tiền cho giáo dục và chăm sóc con luôn là khoản đầu tư xứng đáng.

"Tôi ổn, có cuộc sống hạnh phúc và lo toan giống một người bình thường. Ai cũng có góc khuất, bản thân tôi cũng vậy", Thu Quỳnh nói. Ảnh: Trọng Tài.

Thu Quỳnh thừa nhận không ai bước vào hôn nhân với mong muốn kết thúc, bản thân cô cũng từng mất nhiều thời gian để cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Theo Thu Quỳnh, có những thời điểm con người phải lựa chọn giữa tiếp tục hay kết thúc một mối quan hệ.

Sau những sóng gió, nữ diễn viên thay đổi cách nhìn về sự riêng tư. Cô cho rằng chuyện công khai hay không công khai một mối quan hệ không phải điều quan trọng. Gia đình Thu Quỳnh cũng có chung quan điểm này. Mọi người trong nhà chỉ muốn giữ không gian riêng để yêu thương và chăm sóc nhau.

“Tôi là người khá kín kẽ. Trước đây tôi có thể chia sẻ cuộc sống nhưng không quá nhiều. Bây giờ tôi thích sự yên bình”, cô nói.

Việc Thu Quỳnh không công khai bố của con gái thứ hai cũng nằm trong lựa chọn đó. Cô cho rằng mình không có trách nhiệm phải giải thích mọi chi tiết về cuộc sống riêng với công chúng.

“Mỗi người có cuộc sống riêng. Ai cũng có góc khuất, riêng tư. Mọi người không sống hộ mình được”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đồng thời, Thu Quỳnh khẳng định cô không quan tâm đến hình thức, quên luôn việc mặc váy cưới lần nữa. "Tôi muốn mặc váy cưới thì đơn giản, bản thân tôi thấy hình thức không còn quá quan trọng”, Thu Quỳnh nói.

Với nữ diễn viên, nếu một mối quan hệ đem lại sự bình yên, đó mới là điều đáng trân trọng.

Thu Quỳnh hài lòng với cuộc sống làm mẹ đơn thân. Ảnh: Trọng Tài.

Khi công việc bận rộn hơn, Thu Quỳnh vẫn quyết định thi cao học và học thêm ngoại ngữ. Cô âm thầm chuẩn bị, chỉ thông báo rộng rãi khi nhận giấy báo trúng tuyển. Điều khiến cô vui không chỉ là việc học thêm kiến thức mà còn là hình ảnh con trai nhìn thấy mẹ vừa đi làm vừa đi học.

Thu Quỳnh tin trẻ con không chỉ cần nghe lời khuyên mà muốn thấy người lớn hành động. Sau khi biết mẹ đỗ cao học, cậu bé thay đổi tích cực trong việc học.

Sau những thăng trầm trong nghề và cuộc sống, Thu Quỳnh nói cô không còn đặt mục tiêu phải hơn người khác. Nữ diễn viên quan niệm cuộc sống hay công việc không phải đường đua. Không cần về đích số một, miễn là mình về đích.

Cô chọn cách vượt qua chính mình thay vì cạnh tranh với đồng nghiệp. Quan niệm ấy giúp cuộc sống nhẹ hơn và công việc cũng bớt áp lực.

Hiện tại, Thu Quỳnh muốn dành thời gian và tiền bạc cho hai con, chuẩn bị cho tương lai của các bé. “Xây ngôi nhà tri thức” là cách nữ diễn viên gọi mục tiêu hiện tại của mình.

Sau 15 năm làm nghề, Thu Quỳnh vẫn mong những cống hiến được ghi nhận bằng danh hiệu.

“Mọi thứ sẽ tự đến. Tôi đã có 15 năm làm nghề chuyên nghiệp và cũng đủ điều kiện về thời gian, thành tích để được xét danh hiệu, với ít nhất một HCV cá nhân cấp quốc gia hoặc hai HCB cấp quốc gia. Tôi hy vọng những cống hiến của mình được ghi nhận. Đó thực sự là khát khao, ước mơ của tôi. Với một nghệ sĩ làm nghề chuyên nghiệp, được ghi nhận bằng danh hiệu là điều đáng mong mỏi và tự hào”, cô nói.