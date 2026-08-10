Quốc hội Việt Nam mặc niệm, các công sở treo cờ rủ thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

TPO - Sáng 10/8, Quốc hội Việt Nam đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Các công sở tại Hà Nội đồng loạt treo cờ rủ tiếc thương Chủ tịch Quốc hội Lào, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Sáng 10/8, trước khi bước vào chương trình phiên họp tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Việt Nam đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi.

Ông là lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - người có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng Lào cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane có vai trò quan trọng trong kế thừa, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

"Ông mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào", Phó chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang Chủ tịch Quốc hội Lào theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 đến 11/8.

Các đại biểu Quốc hội dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Như Ý.



Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi điện chia buồn tới Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Vilay Lakhamphong.

Các lãnh đạo Việt Nam tin tưởng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua mất mát to lớn, phát huy những di sản tốt đẹp mà Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane để lại, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển, đồng thời không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Trong sáng nay (10/8), nhiều cơ quan nhà nước, công sở tại Hà Nội đồng loạt treo cờ rủ tiếc thương Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cờ rủ được treo tại Quảng trường Ba Đình, sáng 10/8. Ảnh: Như Ý.

Cờ rủ được treo trước Toà nhà Quốc hội trong thời gian quốc tang, thể hiện sự thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Như Ý.

