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Xã hội

Bệnh viện Tâm Anh dẫn đầu 'siêu robot thay khớp' vượt mốc 100 ca khó, thành công vượt trội

P.V

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp tục lập kỷ lục vượt mốc 100 ca thay khớp phức tạp đầu tiên bằng “siêu robot” AI CUVIS-Joint thế hệ mới, thành tích top đầu thế giới; đặc biệt tập trung vào các ca khó, mở ra cơ hội mới cho nhiều người bệnh.

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Hãng sản xuất robot uy tín thế giới CUREXO vừa công bố chúc mừng, đánh giá cao thành tích với năng lực thành công vượt trội của Bệnh viện Tâm Anh, khi sự kiện diễn ra chỉ sau một tháng bệnh viện lập “hattrick” cùng lúc đạt 3 Chứng nhận Quốc tế Xuất sắc về phẫu thuật thay khớp bằng robot CUVIS-Joint chủ động thế hệ mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

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Ông Cho Young Jean (ảnh trên, phải) chúc mừng TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn cùng các bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh vượt mốc 100 ca thay khớp bằng robot thế hệ mới AI CUVIS-Joint.

Ông Cho Young Jean - Giám đốc Thương mại quốc tế của Hãng robot CUREXO, đánh giá tốc độ đạt hơn 100 ca mổ và tỷ lệ thành công 100% của Bệnh viện Tâm Anh thuộc top đầu thế giới, vượt trội so với kết quả ban đầu được ghi nhận tại các bệnh viện lớn ở châu Âu, Hàn Quốc, Ấn Độ... Thông thường, tại nhiều cơ sở y tế quốc tế, phải mất ​​6-12 tháng để đạt được con số 100 ca phẫu thuật robot do việc lựa chọn bệnh nhân, đào tạo nhân lực làm chủ công nghệ và các kỹ thuật liên quan.

TTƯT.TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết phần lớn trong hơn 100 ca thay khớp bằng robot AI thế hệ mới được ưu tiên chỉ định cho những ca bệnh phức tạp, vốn rất khó hoặc không thể thực hiện thành công và an toàn cao bằng các kỹ thuật truyền thống hay các robot thế hệ cũ. Nhiều người bệnh đối mặt nguy cơ tàn phế do biến dạng khớp nặng, hoại tử xương, co rút phần mềm, viêm dính khớp, lệch trục chi… Phẫu thuật với robot thế hệ mới đã giúp điều trị thành công ngoài mong đợi, khôi phục khả năng đi lại và thoát cảnh đau đớn dai dẳng nhiều năm.

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Các bác sĩ Tâm Anh đang phẫu thuật một trong hơn 100 ca thay khớp đầu tiên bằng robot AI CUVIS-Joint.

Trường hợp của ông Hào, 70 tuổi, là người thứ 100 thay khớp gối bằng robot AI CUVIS-Joint tại Bệnh viện Tâm Anh. Ông từng rơi vào suy sụp vì thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối, đau đớn và không thể đi lại bình thường. Kết quả chụp X-quang cho thấy lớp sụn khớp gối trái của ông gần như không còn, trục chi vẹo nặng vào trong, xuất hiện nhiều gai xương chèn ép lên mô mềm, dây chằng và dây thần kinh quanh khớp.

TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn chỉ định thay khớp gối cho ông Hào bằng robot CUVIS-Joint, phần mềm AI giúp lập kế hoạch trước mổ, định vị cắt xương và đặt khớp chuẩn xác từng milimet. Ngày đầu tiên sau mổ, ông Hào giảm đau đáng kể, bắt đầu tập vật lý trị liệu và phục hồi vận động. Ba ngày sau, ông Hào xuất viện, đi lại nhẹ nhàng.

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Ông Hào tập đi lại ngay sau phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lý giải vì sao robot chủ động AI CUVIS-Joint được ưu tiên chỉ định phẫu thuật cho các ca bệnh khớp nặng, ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết nếu chỉ dựa vào kỹ thuật, dụng cụ cơ học truyền thống hay các robot bán chủ động thế hệ cũ, bác sĩ vẫn còn phải “ước lượng” rất nhiều yếu tố, không thể đảm bảo chuẩn xác, an toàn hoàn toàn, đặc biệt là sự thay đổi các thông số trên thực tế do tình trạng bệnh lý của người bệnh có thể thay đổi.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của robot CUVIS-Joint, bác sĩ có khả năng nhìn thấy đầy đủ và rõ nét các thông số quan trọng trên phần mềm như trục chi, góc cắt xương, độ dày xương cần cắt, khoảng gấp - duỗi, độ căng phần mềm và vị trí tối ưu của khớp nhân tạo, đồng thời còn được hỗ trợ tính toán nhanh chóng các thông số khi có thay đổi. Điều này đặc biệt hữu ích trong các ca biến dạng nặng, vì bác sĩ có thể cá thể hóa kế hoạch phẫu thuật cho từng bệnh nhân, thay vì áp dụng một công thức giống nhau cho tất cả.

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Bên cạnh robot AI, Bệnh viện Tâm Anh đầu tư các “siêu máy” CT hơn 100.000 lát cắt, MRI 3 Tesla, robot đánh giá dây chằng, hệ thống tập phục hồi R-Force không trọng lực... phục vụ chẩn đoán, điều trị, đánh giá, phục hồi các bệnh lý cơ xương khớp hiệu quả. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo ông Cho Young Jean, robot AI CUVIS-Joint mới chỉ có ở vài chục bệnh viện lớn trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam là nước thứ 9 sở hữu hệ thống thiết bị phẫu thuật hiện đại này, tại Bệnh viện Tâm Anh. Riêng tại Mỹ, robot đã được FDA thông qua đưa vào sử dụng.

Để có được thành quả này, Tâm Anh đã trải qua nhiều năm không ngừng đầu tư, tham gia các khóa đào tạo quốc tế, nghiên cứu và xây dựng chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực thay khớp công nghệ cao chuẩn quốc tế. Suốt 5 năm qua, các bác sĩ tại bệnh viện đã tham gia nhiều hội nghị về thay khớp có sự hỗ trợ của robot từ châu Âu đến Mỹ.

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Bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh tham gia khóa đào tạo chuyên sâu phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint tại Hàn Quốc, không ngừng triển khai, đào tạo, chuyển giao mở rộng ứng dụng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chi phí trọn gói cho một ca phẫu thuật thay khớp bằng robot AI CUVIS-Joint tại Bệnh viện Tâm Anh dao động chỉ từ 135 triệu đồng (bao gồm tất cả chi phí từ chẩn đoán bằng các thế hệ máy CT, MRI, xét nghiệm cao cấp đến phẫu thuật robot, hậu phẫu, chăm sóc, viện phí, phòng bệnh, ăn uống…), chỉ bằng 1/10 so với các nước sử dụng cùng loại robot và được hưởng nhiều hạng mục BHYT theo quy định.

Hiện mỗi năm Bệnh viện Tâm Anh phẫu thuật trên 1.200 ca chấn thương chỉnh hình. Sự hỗ trợ của robot AI thế hệ mới giúp người bệnh tiếp cận phương pháp phẫu thuật công nghệ cao của thế giới ngay trong nước, đồng thời thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến điều trị.

P.V
#Bệnh viện Tâm Anh #robot thay khớp #AI CUVIS-Joint #phẫu thuật robot #chấn thương chỉnh hình #khớp gối #điều trị công nghệ cao

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