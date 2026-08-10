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Thế giới

Cơ quan an ninh quốc gia hàng đầu Iran có lãnh đạo mới

Minh Hạnh

TPO - Văn phòng Tổng thống Iran thông báo, ông Mohsen Rezaei - cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia cao nhất của đất nước.

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Ông Mohsen Rezaei. (Ảnh: Reuters)

"Trước việc ông Mohammad Bagher Zolghadr từ chức Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao để đảm nhận các nhiệm vụ mới, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm ông Mohsen Rezaei làm người đứng đầu cơ quan này”, người phát ngôn văn phòng tổng thống - Mehdi Tabatabaei - cho biết trên mạng xã hội X.

Ông Rezaei (71 tuổi), từng lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từ năm 1981 đến 1997 - nhiệm kỳ bao trùm gần như toàn bộ thời gian diễn ra cuộc chiến tranh Iran-Iraq - trước khi đảm nhiệm nhiều chức vụ chính trị cấp cao. Sau đó, ông giữ vai trò cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei.

Hồi tháng 7, ông Rezaei tuyên bố việc kiểm soát eo biển Hormuz - hiện là tâm điểm của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Iran và Mỹ - còn "quan trọng hơn hàng chục quả bom nguyên tử".

Người tiền nhiệm của ông Rezaei - ông Zolghadr - cũng từng là chỉ huy Lực lượng Vệ binh và đã tiếp quản vai trò lãnh đạo hội đồng này vào tháng 3.

Theo thông báo từ văn phòng Lãnh tụ Tối cao vào ngày 9/8, ông Zolghadr sẽ trở thành cố vấn chính trị cho ông Khamenei.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Iran #Mohsen Rezaei #Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran #Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian #Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei

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