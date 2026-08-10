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Giải trí

Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa bán sang Philippines

Minh Vũ

TPO - Athena Liya (Khổng Lệ Mai) được xác định đã chết sau khi bị bạn thân lừa bán sang Philippines. Tên cầm đầu đã bị bắt nhưng người bạn thân vẫn còn lẩn trốn.

Ngày 9/8, vụ án của hot girl nổi tiếng Athena Liya (Khổng Lệ Mai) một lần nữa gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc. Vì tin tưởng bạn thân, cô đã bị bán sang Philippines, dù gia đình trả tiền chuộc nhưng nhóm tội phạm không thả người mà sau đó sát hại nạn nhân.

Theo Sina, kẻ cầm đầu đường dây buôn người vừa bị dẫn độ về Trung Quốc, vì vậy thông tin chi tiết của vụ án một lần nữa được làm sáng tỏ. Khổng Lệ Mai cũng được xác định đã qua đời 3 năm trước.

Athena Liya (tên thật: Khổng Lệ Mai) người gốc Quảng Đông, Trung Quốc, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới 2021 và giành ngôi vị á hậu 2 tại khu vực Macau. Sau đó, cô trở thành hot girl nổi tiếng với lượng người theo dõi trên Douyin vượt 1,3 triệu người.

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Khổng Lệ Mai (váy xanh) là hot girl nổi tiếng bị bạn thân lừa bán và sát hại.

Lý Nhất Phi xây dựng hình ảnh con gái của gia đình giàu có, cố ý tiếp cận Khổng Lệ Mai và trở thành bạn thân của cô. Tháng 5/2023, Lý Nhất Phi lấy lý do thất tình, suy sụp tinh thần muốn rủ đi Khổng Lệ Mai tới Manila, Philippines để giải khuây.

Tuy nhiên, đến ngày xuất phát, Lý Nhất Phi nói rằng gia đình có việc bận nên không thể đi cùng, nhưng không muốn bỏ lỡ tiền phòng khách sạn cao cấp và các dịch vụ đắt giá đã đặt từ trước nên để Khổng Lệ Mai một mình sang Philippines trước. Vừa đặt chân đến nơi, cô đã bị một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia khống chế.

Sau đó, Lý Nhất Phi nhanh chóng xóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội và xóa hết bạn bè chung. Sau khi Khổng Lệ Mai mất tích, gia đình cô tìm kiếm khắp nơi, lúc này trên mạng lại lan truyền hàng loạt tin đồn cô bị "bán sang Campuchia", "bị dụ dỗ sang miền Bắc Myanmar"... những tin đồn này được cho là thông tin sai lệch do tội phạm cố tình tung ra gây nhầm lẫn cho gia đình và cảnh sát trong quá trình điều tra.

Theo HK01, gia đình Athena Liya (Khổng Lệ Mai) cũng đã nhận được lời đề nghị trả 800.000 NDT từ một tổ chức buôn người để chuộc lại người đẹp, nhưng sau đó người đẹp không được trả tự do.

Ngày 20/7/2026, kẻ cầm đầu băng nhóm bắt cóc xuyên quốc gia Lưu Hãn Văn (Lưu Mỗ Văn) bị trục xuất từ Mỹ về Trung Quốc. Sau khi nghi phạm chính sa lưới, chân tướng vụ án mới được làm sáng tỏ.

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Lý Nhất Phi (váy đen phải) tiếp cận Khổng Lệ Mai để lấy lòng tin trước khi lừa bán cô sang Philippines.

Vai trò của Lý Nhất Phi là mắt xích trong cái bẫy dụ dỗ các cô gái trẻ. Hiện tại, người bạn thân độc ác này vẫn trốn ở nước ngoài và từ chối lộ diện. Ngoài ra, một phụ nữ khác cùng vụ án, cũng phụ trách dụ dỗ nạn nhân, tên Lý Na (tên thật Trần Dư Tuyên), đã bị bắt tại Hàn Quốc vào tháng 9/2024.

Minh Vũ
#Athena Liya #Khổng Lệ Mai #Lý Nhất Phi #Á hậu bị bắt cóc #sao Hoa ngữ

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