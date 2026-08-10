Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bộ Tài chính có 131 cơ sở nhà đất đang bỏ trống, không sử dụng

Minh Đức

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất tại Bộ Tài chính. Tính đến thời điểm kết thúc thanh tra, bộ này vẫn còn 198 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, trong đó có 131 cơ sở đang bỏ trống, không sử dụng.

Bộ Tài chính quản lý hơn 4.500 cơ sở nhà, đất

screen-shot-2026-08-10-at-084944.png
Trụ sở Bộ Tài chính.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2779 ngày 8/8/2026 về Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Tài chính.

Theo thông báo kết luận thanh tra, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Tài chính đã hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ từ một số cơ quan khác. Bên cạnh đó, bộ cũng tiến hành sắp xếp, kiện toàn các đơn vị thuộc hệ thống dọc như Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Thống kê, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Số liệu thanh tra cho thấy, tại thời điểm ngày 1/3/2025, Bộ Tài chính quản lý 4.581 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 8.833.952,99m² đất và 6.146.816,95m² nhà. Trong giai đoạn từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026, Bộ Tài chính phát sinh 1.943 cơ sở nhà, đất dôi dư, không có nhu cầu sử dụng.

Đến ngày 30/4/2026, Bộ Tài chính quản lý 3.080 cơ sở, trong đó có 396 cơ sở dôi dư sau sắp xếp chưa hoàn thành xử lý. Đến thời điểm kết thúc thanh tra (ngày 22/6/2026), tổng số cơ sở nhà, đất do bộ quản lý giảm xuống còn 2.892 cơ sở; trong đó số cơ sở dôi dư chưa hoàn thành xử lý còn 198 cơ sở.

Còn 198 cơ sở dôi dư chưa xử lý xong, 131 nhà đất đang bỏ trống

Thanh tra Chính phủ ghi nhận Bộ Tài chính đã có quyết định xử lý đối với phần lớn số cơ sở dôi dư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, điều chuyển, chuyển giao theo quy định.

Cụ thể, trong số 198 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý xong, có đến 131 cơ sở đang bỏ trống, không sử dụng. Đáng chú ý, có 189 cơ sở được xác định có khả năng xử lý ngay, với tổng diện tích hơn 331.771m² đất và hơn 208.165m² sàn xây dựng.

Đánh giá về nguyên nhân và tồn tại, Kết luận thanh tra cho thấy công tác kiểm kê, rà soát, báo cáo của Bộ Tài chính còn chưa đầy đủ, chính xác. Một số đơn vị chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu cơ sở nhà, đất vào Phần mềm Quản lý tài sản nội ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; đồng thời chưa kịp thời điều chỉnh giảm đối với các cơ sở đã điều chuyển, chuyển giao.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chưa hoàn thành tiến độ sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất theo yêu cầu tại Công điện số 39 ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Đức
#quản lý cơ sở nhà đất tại Bộ Tài chính #sắp xếp #xử lý nhà đất dư thừa #tình hình công tác kiểm kê nhà đất #ảnh hưởng của thiếu dữ liệu chính xác #kết quả thanh tra về quản lý tài sản công

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe