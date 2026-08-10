Bộ Tài chính có 131 cơ sở nhà đất đang bỏ trống, không sử dụng

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất tại Bộ Tài chính. Tính đến thời điểm kết thúc thanh tra, bộ này vẫn còn 198 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, trong đó có 131 cơ sở đang bỏ trống, không sử dụng.

Bộ Tài chính quản lý hơn 4.500 cơ sở nhà, đất

Trụ sở Bộ Tài chính.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 2779 ngày 8/8/2026 về Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Tài chính.

Theo thông báo kết luận thanh tra, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Tài chính đã hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ từ một số cơ quan khác. Bên cạnh đó, bộ cũng tiến hành sắp xếp, kiện toàn các đơn vị thuộc hệ thống dọc như Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Thống kê, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Số liệu thanh tra cho thấy, tại thời điểm ngày 1/3/2025, Bộ Tài chính quản lý 4.581 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích 8.833.952,99m² đất và 6.146.816,95m² nhà. Trong giai đoạn từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026, Bộ Tài chính phát sinh 1.943 cơ sở nhà, đất dôi dư, không có nhu cầu sử dụng.

Đến ngày 30/4/2026, Bộ Tài chính quản lý 3.080 cơ sở, trong đó có 396 cơ sở dôi dư sau sắp xếp chưa hoàn thành xử lý. Đến thời điểm kết thúc thanh tra (ngày 22/6/2026), tổng số cơ sở nhà, đất do bộ quản lý giảm xuống còn 2.892 cơ sở; trong đó số cơ sở dôi dư chưa hoàn thành xử lý còn 198 cơ sở.

Còn 198 cơ sở dôi dư chưa xử lý xong, 131 nhà đất đang bỏ trống

Thanh tra Chính phủ ghi nhận Bộ Tài chính đã có quyết định xử lý đối với phần lớn số cơ sở dôi dư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, điều chuyển, chuyển giao theo quy định.

Cụ thể, trong số 198 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý xong, có đến 131 cơ sở đang bỏ trống, không sử dụng. Đáng chú ý, có 189 cơ sở được xác định có khả năng xử lý ngay, với tổng diện tích hơn 331.771m² đất và hơn 208.165m² sàn xây dựng.

Đánh giá về nguyên nhân và tồn tại, Kết luận thanh tra cho thấy công tác kiểm kê, rà soát, báo cáo của Bộ Tài chính còn chưa đầy đủ, chính xác. Một số đơn vị chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu cơ sở nhà, đất vào Phần mềm Quản lý tài sản nội ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; đồng thời chưa kịp thời điều chỉnh giảm đối với các cơ sở đã điều chuyển, chuyển giao.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng chưa hoàn thành tiến độ sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất theo yêu cầu tại Công điện số 39 ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ.