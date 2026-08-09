Ngôi nhà có mặt tiền tông màu đỏ đất nổi bật giữa khu phố

Sau khi hoàn thiện, gia chủ quyết định đặt tên công trình là The Red. Cái tên được lựa chọn từ chính đặc điểm nhận diện rõ nét nhất của ngôi nhà: gam màu đỏ đất thay đổi sắc độ theo từng thời điểm trong ngày nhưng luôn giữ được sự ấm áp và nổi bật giữa không gian đô thị.

Điểm đặc biệt của mặt tiền nằm ở việc sử dụng những khối mái nhọn gợi hình ảnh ngôi nhà truyền thống. Thay vì tái hiện nguyên mẫu, hình thức này được giản lược thành các mảng kiến trúc hiện đại, kết hợp với lớp gạch bông gió đồng màu. Giải pháp vừa tạo chiều sâu cho mặt đứng, vừa giúp lấy sáng, thông gió và tăng tính riêng tư cho không gian bên trong.

Phần ban công và các bồn cây được bố trí xen kẽ giữa những mảng đặc, giúp tổng thể công trình bớt nặng nề. Sự kết hợp giữa cây xanh, mảng tường trắng và sắc Terracotta tạo nên bảng màu hài hòa, phù hợp với khí hậu nhiều nắng của miền Trung.

Thay vì sử dụng nhiều chi tiết trang trí, ngôi nhà tạo dấu ấn bằng tỷ lệ hình khối, vật liệu và màu sắc. Dưới ánh nắng buổi sáng, mặt tiền mang sắc cam đỏ tươi sáng; đến chiều muộn lại chuyển sang tông trầm ấm, khiến diện mạo công trình luôn có sự thay đổi theo thời gian.

Trong bối cảnh nhiều nhà phố lựa chọn những gam màu an toàn như trắng, xám hay ghi, việc sử dụng Terracotta làm màu chủ đạo cùng cách xử lý mặt tiền bằng hình khối mái cách điệu đã giúp công trình tạo nên bản sắc riêng. Không cần những chi tiết cầu kỳ, chỉ với màu sắc và ngôn ngữ kiến trúc nhất quán, ngôi nhà vẫn đủ nổi bật để trở thành điểm nhấn trên tuyến phố.